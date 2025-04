Prefeitura iniciará inscrições em concurso público na Paraíba

A Prefeitura Municipal de Umbuzeiro, na Paraíba, abriu um concurso público com o objetivo de preencher 179 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e técnico e superior.

Conforme o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Agente Administrativo (2 vagas); Agente Comunitário de Saúde (2 vagas); Assistente Social (2 vagas); Assistente Social Educacional (1 vaga); Auxiliar de Creche (3 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais (27 vagas); Auxiliar de Serviços Gerais PNE (2 vagas); Auxiliar em Saúde Bucal (2 vagas); Bibliotecário Escolar (1 vaga).

Mais: Biomédico (1 vaga); Cirurgião Dentista (1 vaga); Cirurgião Dentista PNE (1 vaga); Condutor Socorrista (4 vagas); Coveiro (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Educador Social (3 vagas); Educador Social PNE (1 vaga); Eletricista (1 vaga); Enfermeiro (2 vagas); Enfermeiro Emergencista (4 vagas); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (4 vagas); Fonoaudiólogo (2 vagas); Guarda Sanitário (1 vaga); Instrutor de Banda Musical (2 vagas); Intérprete de Libras (1 vaga); Motorista B (9 vagas).

Outras vagas: Motorista B PNE (1 vaga); Motorista de Transporte Escolar (4 vagas); Nutricionista (3 vagas); Odontólogo (2 vagas);

Operador de Máquinas Pesadas (1 vaga); Porteiro (5 vagas); Porteiro PNE (1 vaga); Professor de Educação Infantil (18 vagas); Professor de Educação Infantil PNE (2 vagas); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Artes (1 vaga).

Mais docentes: Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Ciências (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Educação Física (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Espanhol (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Geografia (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: História (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Informática (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Inglês (1 vaga); Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Língua Portuguesa (2 vagas).

Complemento: Professor do Ensino Fundamental Anos Finais: Matemática (2 vagas); Professor do Ensino Fundamental: Anos Iniciais (19 vagas); Professor do Ensino Fundamental: Anos Iniciais PNE (1 vaga); Psicólogo (3 vagas); Psicólogo Educacional (2 vagas); Psicopedagogo (1 vaga); Recepcionista (5 vagas); Recepcionista PNE (1 vaga); Técnico de Segurança do Trabalho (1 vaga); Técnico em Enfermagem (2 vagas); Técnico em Enfermagem Emergencista (4 vagas); Técnico em Farmácia (1 vaga); Técnico em Raio-X (1 vaga); Técnico em Saúde Bucal (1 vaga); Técnico em Veterinária (1 vaga); Terapeuta Ocupacional (2 vagas); Técnico em Tecnologia da Informação (1 vaga); Orientador Educacional (1 vaga); Supervisor Educacional (1 vaga).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PNE) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para participar da seleção, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos específicos presentes no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão atuar em jornadas de 30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.518,00 a R$ 3.673,14.

Os interessados poderão se inscrever a partir das 8h do dia 7 de abril de 2025 até às 23h59 do dia 4 de maio de 2025 (horário local), pelo site Educa PB.

As inscrições possuem taxas de R$ 60,00 a R$ 100,00, cuja solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 7 e 16 de abril de 2025.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva, para todos os cargos, prevista para ser aplicada no dia 8 de junho de 2025; prova prática, para alguns cargos, prevista para o dia 27 de julho de 2025; e avaliação de títulos, para alguns cargos.

O conteúdo programático da prova objetiva consistirá em questões de português, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

O concurso terá validade de um ano, contado da data de homologação, podendo ser prorrogado a critério do Poder Executivo Municipal, por igual período.

*Com informações da Ascom