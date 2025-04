Universidade lança concurso com quase 700 vagas; veja detalhes

A UnB (Universidade de Brasília) publicou, nesta sexta (4), um edital de concurso público para provimento de 667 vagas, sendo 273 imediatas e 394 para cadastro reserva.

O salário base é de R$ 3.029,90 para nível médio e R$ 4.967,04 para o superior, fora o bônus de incentivo de acordo com a qualificação do candidato.

O período de inscrições vai das 10h do dia 11 até às 18h de 30 de abril, com taxa de R$ 66,40 para cargos de nível médio e R$ 112,30 para superior. Para se inscrever, o candidato deve acessar a área do concurso no site do Cebraspe.

Todos os servidores que possuírem educação formal superior à exigida como requisito básico para inscrição terão um acréscimo no salário.

No caso dos cursos de nível médio, haverá aumento de 25% caso o candidato tenha graduação completa, ou seja, de R$ 757,48. Se tiver especialização com carga horária a partir de 360 horas, terá aumento de 30%, ou R$ 908,97. Caso tenha mestrado, valor vai para R$ R$ 1.575,54 (52%), e doutorado, R$ 2.272,42 (75%).

Já para os candidatos das vagas que exigem nível superior, haverá um adicional de 30%, ou R$ 1.490,12, no caso de conclusão de especialização. Para mestres, valor é de R$ 2.582,86 (52%), e doutores, R$ 3.725,28 (75%).

As vagas são divididas entre as de ampla concorrência (cerca de 73% do total), as destinadas a candidatos com deficiência (7% do total) e as destinadas a pessoas negras (aproximadamente 20%). Ao todo, são 19 cargos, distribuídos da seguinte forma:

*

NÍVEL SUPERIOR

Área – Vagas imediatas – Cadastro reserva

Administrador – 20 – 36

Arquiteto e Urbanista – 1 – 4

Auditor – 1 – 4

Biólogo – 1 – 4

Contador – 3 – 11

Engenheiro Agrônomo – 1 – 4

Engenheiro de Produção – 1 – 4

Engenheiro Eletricista – 1 – 4

Farmacêutico – 1 – 4

Médico do Trabalho – 2 – 7

Produtor Cultural – 1 – 4

NÍVEL MÉDIO

Área – Vagas imediatas – Cadastro reserva

Técnico em Assuntos Educacionais – 15 – 33

Tecnólogo em Produção Audiovisual – 1 – 4

Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações – 1 – 4

Assistente em Administração – 200 – 200

Técnico de Laboratório em Análises Clínicas – 1 – 4

Técnico de Laboratório Industrial – 3 – 11

Técnico de Tecnologia da Informação – 12 – 30

Técnico em Contabilidade – 7 – 22

PROVAS SERÃO OBJETIVAS E DISCURSIVAS

A maioria dos cargos terá como fases do concurso duas provas objetivas, uma de conhecimentos básicos com 50 questões e outra de conhecimentos específicos de 70 questões, além de uma prova discursiva, todas aplicadas no dia 29 de junho.

Já para os dois cargos de técnico de laboratório, em vez da prova discursiva, haverá um exame de desempenho teórico-prático, de caráter classificatório, com data a ser definida após divulgação do resultado final.

Os locais de prova serão divulgados no dia 13 de junho, em novo edital que será publicado no DOU (Diário Oficial da União). Os candidatos também podem acompanhar o concurso no site do Cebraspe.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Período de inscrições e solicitação de isenção – Das 10h do dia 11 até às 18h do dia 30 de abril

Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 20 de maio

Divulgação dos locais de provas – 13 de junho

Aplicação das provas objetivas e discursivas – 29 de junho

Consulta individual ao gabarito preliminar -Das 19h do dia 1º às 18h do dia 3 de julho

Período de apresentação de recursos – Das 10h do dia 2 às 18h do dia 3 de julho

Resultado final – 15 de agosto

*GABRIELA CECCHIN/folhapress