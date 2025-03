Paraiba oferta mais de 400 vagas para cursos e oficinas profissionalizantes

O Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente (Cendac) disponibiliza mais de 400 vagas para cursos profissionalizantes, em diversas cidades da Paraíba. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril.

Em João Pessoa, na sede do Cendac, Av. João Machado, 1.094, Centro, e nas demais cidades (Mari, Serra Branca e Baraúna), nas prefeituras municipais.

A ação é resultado de um convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba (Sedh), com o objetivo de capacitar jovens e mulheres para o mercado de trabalho, proporcionando o fortalecimento da geração de renda e da autonomia econômica.

“Hoje, a gente constata uma grande lacuna de mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho em função da falta de qualificação profissional e de certificação. Esta situação atinge, diretamente, a juventude, que vive numa gangorra entre a necessidade de estar capacitada para o trabalho e a falta de oportunidade de se capacitar, e que seja gratuita. As mulheres, de idades diversas, também engrossam as fileiras das excluídas do mercado de trabalho, por falta de capacitação em determinada função”, explicou a presidente do Cendac, Valquíria Alencar.

Em João Pessoa, os cursos que estão sendo disponibilizados são os de Caixa, Barbeiro, Conserto e Manutenção de Ar-Condicionado e Confeiteiro. Em Mari, Confecção de bolsas em tecido e Design de Sobrancelhas. No município de Serra Branca, também está sendo oferecido o curso de confecção de bolsas em tecido e na cidade de Baraúna, o curso Design de Sobrancelhas.

“Em breve, iremos anunciar as inscrições para os cursos de pintura em tecido e caixas decorativas, que devem acontecer na cidade de João Pessoa”, informou a presidente do Cendac.

Mais informações, podem ser obtidas através do telefone: (83) 98839-1150.