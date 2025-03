João Pessoa começa a semana com mais de 500 vagas de empregos

A semana começa, em João Pessoa, com a oferta de 509 vagas de empregos, a partir desta segunda-feira (24), através do Sine-JP. O maior número de oportunidades de trabalho (100) é para operador de telemarketing, mas também há postos abertos para outras funções, a exemplo de atendente de farmácia, auxiliar de cozinha e manobrista. A lista completa pode ser conferida no link

Para ocupar uma das vagas de operador de telemarketing é preciso ter ensino médio completo e experiência em informática. Não é necessário comprovar experiência em carteira.

Há 10 vagas para o cargo de atendente de farmácia (balconista), com exigência de Ensino Médio completo e seis meses de experiência comprovada, além de disponibilidade de horário. Para auxiliar de cozinha, são ofertadas 10 vagas. Os requisitos são ensino médio completo e seis meses de experiência comprovada.

Para atendente de lanchonete são 15 vagas disponíveis. Não é preciso ter experiência, ou seja, é uma oportunidade para quem busca o primeiro emprego, mas é necessário comprovar o Ensino Médio completo e ter disponibilidade de horário.

Quem tem a partir de três meses de experiência comprovada como manobrista e busca uma oportunidade nesta função, há 10 vagas disponíveis. É necessário ter Ensino Médio completo e ser habilitado na categoria AB.

Na área da construção civil, há 40 vagas para servente de obras, com exigência do Ensino Fundamental incompleto, com experiência na função, mas sem necessidade de comprovar em carteira.

São ofertadas ainda 24 vagas para servente de obras. Neste caso, é preciso ter Ensino Médio incompleto e seis meses de experiência comprovada em carteira. Como diferencial, o candidato deve ter conhecimento em interpretar projetos técnicos e ter vontade de ingressar na construção civil.

O Sine oferece também 17 vagas para técnico de rede, na área de telecomunicações. É preciso ter Ensino Médio completo, experiência em fibra ópticas e suas aplicações, saber preparar e lançar cabos ópticos para fusão, instalar caixas de emenda, terminais e distribuidores. Além disso, é preciso saber realizar reparo em redes e manutenção corretiva. Também é necessário ter habilitação e disponibilidade para viagens.

https://mcusercontent.com/6b8230288b203511692924965/files/db0154c1-10ed-d90a-a0a7-5c0f71f6b320/vagas_periodo_24_a_28_de_mar_ccedil_o_1_.pdf