Campina inicia semana com mais de 500 vagas de emprego

O Sine Municipal registra 508 oportunidades, com carteira assinado, através do sistema de cadastro da Prefeitura de Campina Grande. Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas https://shre.ink/bnxO. É fundamental preencher todos os campos do formulário corretamente.

Todas as oportunidades podem ser acessadas presencialmente na sede do Sine Municipal ou no Feirão de Empregabilidade, até o dia 28 de março, das 10h às 18h, no piso Otacílio, no Partage Shopping.

No Feirão de Empregabilidade o trabalhador acessa os mesmos serviços disponíveis no centro da cidade, como intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores, encaminhamento para vagas de emprego, orientação sobre carteira de trabalho digital e orientações sobre o seguro-desemprego.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing, o cadastro pode ser feito presencialmente ou online. O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJ YAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/ viewform.

Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso necessitem de auxílio no preenchimento do formulário, os candidatos podem procurar o Sine Municipal presencialmente.

Para atendimento, é necessário apresentar os seguintes documentos:

* RG e CPF;

* Comprovante de residência;

* Currículo atualizado;

* Carteira de trabalho.

Além das oportunidades comuns ao público geral, diversas vagas estão disponíveis, exclusivamente, para Pessoas Com Deficiência e Jovens Aprendizes. As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599 ou pelo instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Vagas disponíveis em Campina Grande

Analista Contábil (PCD) – Ensino superior completo em Ciências Contábeis + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Analista de Custos (PCD) – Ensino superior completo em Administração, Economia ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Analista de Multimídias Educacionais (PCD) – Ensino superior completo em Design, Comunicação ou áreas correlatas + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Analista de TI – Infraestrutura (PCD) – Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Assistente Administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

Assistente Administrativo (Facilities) (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Assistente Comercial – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

Assistente de Engenharia e Manutenção Hospitalar (PCD) – Ensino técnico completo em Engenharia Clínica ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Assistente de Materiais e Patrimônio – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na área de logística ou almoxarifado | 1 VAGA

Assistente de Planejamento de Manutenção – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Atendente Balconista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 9 VAGAS

Atendente Balconista de Farmácia (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Atendente de Lojas – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 15 VAGAS

Atendente de Mesa – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Auxiliar Administrativo – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 6 VAGAS

Auxiliar de Almoxarifado (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Auxiliar de Confeitaria – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 2 VAGAS

Auxiliar de Cozinha – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 8 VAGAS

Auxiliar de Encanador – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Auxiliar de Laboratório – Área de Construção Civil – Ensino médio completo + curso técnico em edificações ou áreas afins | 1 VAGA

Auxiliar de Limpeza – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 4 VAGAS

Auxiliar de Logística (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Auxiliar de Marceneiro – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Auxiliar de Manutenção (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Auxiliar de Rouparia (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Auxiliar Operacional de Logística – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 7 VAGAS

Barman – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 2 VAGAS

Caixa no Serviço de Alimentação – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Caseiro – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Concierge de Hospitalidade (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Consultor Comercial (PCD) – Ensino superior completo em Administração, Marketing ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Consultor de Vendas – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Coordenador Administrativo – Ensino superior completo em Administração ou áreas afins + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Cozinheiro de Restaurante – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 2 VAGAS

Cozinheiro Geral – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Designer Gráfico (PCD) – Ensino superior completo em Design Gráfico ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Encarregado de Expedição – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 3 VAGAS

Enfermeiro(a) Centro Cirúrgico (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Enfermeiro(a) Centro Obstétrico – Ensino superior completo em Enfermagem + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Enfermeiro(a) CME (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Enfermeiro(a) Estomaterapeuta (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem com especialização em Estomaterapia + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Enfermeiro(a) Ferista – Ensino superior completo em Enfermagem + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Enfermeiro(a) Oncologia Pediátrica (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem com especialização em Oncologia Pediátrica + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Enfermeiro(a) SCIH (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem com especialização em Controle de Infecção Hospitalar + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Enfermeiro(a) UTI Neonatal (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem com especialização em UTI Neonatal + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Enfermeiro(a) no setor de Hemodiálise (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem com especialização em Hemodiálise + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Estoquista (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Fisioterapeuta Geral ou Esteticista – Ensino superior completo em Fisioterapia ou Estética + 6 meses de experiência comprovada | 1 VAGA

Fonoaudiólogo(a) Hospitalar – Ensino superior completo em Fonoaudiologia + registro no conselho da categoria | 1 VAGA

Garçom – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 5 VAGAS

Gerente Administrativo – Ensino superior completo em Administração ou áreas correlatas + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Gerente Comercial – Ensino superior completo em Administração, Marketing ou áreas afins + 6 meses de experiência comprovada | 2 VAGAS

Jardineiro – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada | 2 VAGAS

Jovem Aprendiz Administrativo (PCD) – Ensino médio cursando ou completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Mecânico de Automóveis e Caminhões – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 2 VAGAS

Montador de Estruturas Metálicas – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 10 VAGAS

Montador de Móveis de Madeira – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 5 VAGAS

Motorista Entregador – CNH categoria B ou superior + ensino fundamental completo + 6 meses de experiência | 10 VAGAS

Operador de Caixa – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada | 2 VAGAS

Operador de Caixa (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Operador de Vendas (Loja) (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Operador de Telemarketing – Ensino médio completo + Residente local + maior de 18 anos | 300 VAGAS

Padeiro – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Promotor de Vendas – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

Serralheiro – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

Soldador – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 4 VAGAS

Subgerente de Restaurante – Ensino médio completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Supervisor (a) de Operações Cirúrgicas (PCD) – Ensino superior em Enfermagem + experiência hospitalar + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Supervisor Comercial – Ensino superior completo + 6 meses de experiência comprovada | 1 VAGA

Supervisor de Logística – Ensino superior completo em Logística ou Administração + 6 meses de experiência | 1 VAGA

Supervisor Farmacêutico (PCD) – Ensino superior completo em Farmácia + CRF ativo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Sushiman – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (Centro Cirúrgico) (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (Centro Obstétrico) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + 6 meses de experiência | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (CME) (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (Ferista) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + disponibilidade para cobrir férias | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (HBOL) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + 6 meses de experiência | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (Hemodiálise – PCD) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (Unidade de Internação Adulto – PCD) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (UTI Neonatal – PCD) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico(a) de Enfermagem (UTI Pediátrica – PCD) – Curso técnico em Enfermagem + COREN ativo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico(a) Radiologia (PCD) – Curso técnico em Radiologia + registro ativo no conselho + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico(a) Serviço de Diagnóstico por Imagem (PCD) – Curso técnico em Enfermagem ou Radiologia + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico de Refrigeração (PCD) – Curso técnico em Refrigeração + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

Técnico em Eletromecânica – Curso técnico em Eletromecânica + 6 meses de experiência | 1 VAGA

Técnico em Segurança do Trabalho – Curso técnico em Segurança do Trabalho + registro no MTE + 6 meses de experiência | 1 VAGA

Vendedor de Consórcio – Ensino médio completo + 6 meses de experiência com vendas externas | 5 VAGAS

Vendedor Interno – Ensino médio completo + 6 meses de experiência com vendas em loja | 16 VAGAS

Vendedor Porta a Porta – Ensino médio completo + 6 meses de experiência com vendas externas | 8 VAGAS

Vendedor Pracista – Ensino médio completo + 6 meses de experiência + disponibilidade para viagens | 3 VAGAS

Vigilante Patrimonial – Ensino médio completo + curso de formação de vigilante atualizado + 6 meses de experiência | 1 VAGA