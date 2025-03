*Vídeo: ParaibaOnline

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Educação, lançou o edital para a contratação de 280 cuidadores escolares. As inscrições seguem abertas até esta sexta-feira (21) e podem ser realizadas no site oficial da prefeitura, campinagrande.pb.gov.br, ou através do perfil da Secretaria de Educação no Instagram.

De acordo com o secretário de Educação, Asfora Neto, o processo será rápido, com análise das inscrições e divulgação do resultado já na próxima semana.

“O edital para os cuidadores foi lançado. O prazo das inscrições vai até a próxima sexta-feira. No caso, amanhã. Quem estiver interessado pode acessar o site da Prefeitura de Campina Grande ou o perfil do Instagram da Secretaria da Educação. Na próxima semana, a gente já faz a análise e divulga o resultado desse processo seletivo, já com previsão de convocação imediata de 280 profissionais”, explicou.

O secretário também destacou que a atual gestão tem ampliado a quantidade de cuidadores nas escolas do município. “Lembrando que, nesse primeiro trimestre, a Secretaria da Educação encaminhou mais do que os cuidadores que já haviam passado. Foram 144 desses profissionais para as escolas da rede municipal de educação aqui em Campina Grande”, ressaltou.

Critérios de Seleção e Remuneração

Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter ensino médio completo. Além disso, critérios como formação na área educacional e experiência prévia como cuidador serão diferenciais na avaliação.

Sobre a remuneração, Asfora Neto explicou que há duas possibilidades de carga horária: “Se o profissional puder atuar apenas meio expediente, ele receberá um auxílio de R$ 750,00. Já para quem trabalhar nos dois turnos, manhã e tarde, esse valor sobe para R$ 1.500,00 mensais”, detalhou.