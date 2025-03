UEPB lança processos seletivos para preencher vagas temporárias

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em atenção à necessidade de reposição do quadro de servidores(as) técnicos(as) administrativos(as) devido aos mais diversos tipos de afastamentos, abriu dois Processos Seletivos Simplificados para o preenchimento de vagas temporárias para recompor os quadros em vários Câmpus da Instituição. Os Processos Seletivos Simplificados oferecem 13 vagas, sendo oito no primeiro edital e mais cinco no segundo, para as funções de nível médio e técnico completo, além de nível superior completo.

No primeiro certame, são oferecidas vagas para os cargos de assistente administrativo no Câmpus V, em João Pessoa; duas vagas para o cargo de assistente administrativo no Câmpus VIII, em Araruna, uma vaga para auxiliar de biblioteca no Câmpus VI, em Monteiro, e uma vaga para o técnico em Estúdio e Multimídia para o Câmpus I, de Campina Grande.

Para as funções de nível superior completo, o certame oferece, uma vaga para arquivista no Câmpus I; uma vaga para bibliotecário no Câmpus III, em Guarabira; e uma vaga para bibliotecário no Câmpus VI. Os salários variam de R$ 2.514,07 a R$ 3.566,25. A jornada será de 40h.

O Processo Seletivo Simplificado, de caráter eliminatório e classificatório e destinado ao recrutamento e seleção de candidatos(as) para provimento de vagas para as funções técnicas e administrativas temporárias será de responsabilidade da Comissão Permanente de Concurso (CPCon). As inscrições serão realizadas no período de 27 de março e 27 de abril, de forma on-line.

O Processo Seletivo Simplificado será realizado em duas fases, sendo a primeira delas constituídas de avaliação de conhecimentos através de provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório para todas a s funções. A segunda fase será constituída de avaliação de habilidades através de prova de títulos, de caráter classificatório, para as funções de arquivista, bibliotecário e técnico em Estúdio e Multimídia. A prova escrita objetiva para todos os cargos será aplicada no dia 18 de maio. Já a publicação do edital de convocação para prova de títulos está marcada para o dia 2 de junho.

O segundo Processo Seletivo Simplificado vai oferecer mais cinco vagas distribuídas nos Câmpus de Campina Grande e Patos. Para todos os cargos, o salário é de R$ 2.824,80 e a jornada de trabalho será de 40 horas. Para as funções de nível médio/técnico completo estão sendo oferecidas uma vaga para técnico em Laboratório (Física) no Câmpus VII, em Patos; uma vaga de técnico em Laboratório (Histopatologia Oral); uma vaga de técnico em Laboratório (Manutenção de Equipamentos Odontológicos) e mais duas vagas para técnico em Laboratório (Saneamento), todas no Câmpus de Campina Grande.

As inscrições também serão realizadas no período de 27 de março a 27 de abril, de forma on-line.

O certame também será realizado em duas etapas, sendo a primeira fase constituída de avaliação de conhecimentos através de provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório para todas as funções. A segunda fase será constituída de avaliação de habilidades através de prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para as funções de Técnico em Laboratório (Saneamento), Técnico em Laboratório (Histopatologia Oral), Técnico em Laboratório (Manutenção e Equipamentos Odontológicos) e Técnico em laboratório (Física).

A prova escrita objetiva para todos os cargos será realizada no dia 18 de maio. O resultado final dos dois processos seletivos será divulgado no dia 23 de junho. Todas as publicações do certame serão disponibilizadas neste endereço eletrônico.