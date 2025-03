Campina Grande segue em escala crescente de desenvolvimento e, em mais uma semana, ratifica os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que apontam crescimento na oferta de empregos, na cidade. Para esta semana, o sistema de cadastro do Sine Municipal registra 700 oportunidades de trabalho, com carteira assinada, no município.

Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas https://shre.ink/bnxO. É fundamental preencher todos os campos do formulário corretamente.

Todas as oportunidades também podem ser acessadas presencialmente, na sede do Sine Municipal, ou no Feirão de Empregabilidade, que acontece até o dia 28 de março, das 10h as 18h, no piso Otacílio, no Partage Shopping. No Feirão de Empregabilidade o trabalhador acessa os mesmos serviços disponíveis na sede do Sine, como intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores, encaminhamento para vagas de emprego, orientação sobre carteira de trabalho digital e orientações sobre o seguro-desemprego.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing, o cadastro pode ser feito presencialmente ou online. O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJYAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/viewform.

Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso necessitem de auxílio no preenchimento do formulário, os candidatos podem procurar o Sine Municipal presencialmente.

Para atendimento, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– RG e CPF;

– Comprovante de residência;

– Currículo atualizado;

– Carteira de trabalho.

Além das oportunidades comuns ao público geral, diversas vagas estão disponíveis, exclusivamente, para Pessoas Com Deficiência e Jovens Aprendizes. As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599 ou pelo instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Vagas disponíveis em Campina Grande

ANALISTA CONTÁBIL (PCD) – Ensino superior completo em Contabilidade + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ANALISTA DE CUSTOS (PCD) – Ensino superior completo em Contabilidade, Administração ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ANALISTA DE DADOS EDUCACIONAIS (PCD) – Ensino superior completo em Estatística, Matemática ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ANALISTA DE MULTIMÍDIAS EDUCACIONAIS (PCD) – Ensino superior completo em Design Gráfico, Publicidade ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ANALISTA DE TI (PCD) – Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FACILITIES) (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ASSISTENTE COMERCIAL – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ASSISTENTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ASSISTENTE DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ATENDENTE DE LOJAS – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 15 VAGAS

ATENDENTE DE MESA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 8 VAGAS

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

AUXILIAR DE CONTABILIDADE – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 8 VAGAS

AUXILIAR DE ENCANADOR – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 7 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD) – Ensino fundamental completo + necessário laudo médico atualizado | 15 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PCD) – Ensino fundamental completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

AUXILIAR DE MARCENEIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR DE PADEIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

AUXILIAR DE PIZZAIOLO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

AUXILIAR DE ROUPARIA (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

BARMAN – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

CAIXA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

CASEIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

CONCIERGE DE HOSPITALIDADE (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

CONSULTOR COMERCIAL (PCD) – Ensino médio completo + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

COZINHEIRO DE RESTAURANTE – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

DESIGNER GRÁFICO (PCD) – Ensino superior completo em Design Gráfico ou áreas afins + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

ENFERMEIRO (A) CENTRO OBSTÉTRICO – Ensino superior completo em Enfermagem + registro no COREN | 2 VAGAS

ENFERMEIRO (A) CME (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ENFERMEIRO (A) CENTRO CIRÚRGICO (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ENFERMEIRO (A) ESTOMATERAPEUTA (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + especialização na área + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ENFERMEIRO (A) FERISTA Ensino superior completo em Enfermagem + registro no COREN | 1 VAGA

ENFERMEIRO (A) SCIH (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + especialização em Controle de Infecção Hospitalar + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

ENFERMEIRO (A) UTI NEONATAL (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

GERENTE COMERCIAL – Ensino superior completo em Administração ou áreas afins + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

JOVEM APRENDIZ ADMINISTRATIVO (PCD) – Ensino médio e\ou superior em curso + disponibilidade de atuar em vários setores | 1 VAGA

ESTOQUISTA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

FONOAUDIÓLOGO (A) HOSPITALAR – Ensino superior completo em Fonoaudiologia + registro no conselho da categoria | 1 VAGA

GARÇOM – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

GERENTE ADMINISTRATIVO – Ensino superior completo em Administração ou áreas afins + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 10 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS DE MADEIRA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO – Ensino fundamental completo + CNH categoria D + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

OPERADOR DE CAIXA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 500 VAGAS

PADEIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

PEDREIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 4 VAGAS

PROMOTOR DE VENDAS Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

SERRALHEIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 7 VAGAS

SOLDADOR – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 4 VAGAS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE – Ensino superior completo em Administração, Marketing ou áreas afins + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

SUPERVISOR (A) FARMACÊUTICO (PCD) – Ensino superior completo em Logística ou Farmácia e áreas afins + 6 meses de experiência comprovada na função + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

SUPERVISOR (A) DE OPERAÇÕES CIRÚRGICAS (PCD) – Ensino superior completo em Logística, saúde ou áreas afins + 6 meses de experiência comprovada na função + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE CENTRO CIRURGICO (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + 6 meses de experiência comprovada na função + necessário laudo médico atualizado | 5 VAGAS

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM FERISTA – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN | 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM CME (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE HEMODIÁLISE (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM – SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – UNIDADE DE INTERNAÇÃO ADULTO (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM – UTI PEDIÁTRICO (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM – UTI NEONATAL (PCD) – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CENTRO OBSTÉTRICO – Curso técnico em Enfermagem + registro no COREN + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (PCD) – Curso técnico em Refrigeração + 6 meses de experiência comprovada na função + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – Curso técnico em Eletromecânica ou áreas afins + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

TÉCNICO (A) EM RADIOLOGIA (PCD) – Curso técnico em Radiologia + 6 meses de experiência comprovada na função + necessário laudo médico atualizado | 1 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO – Curso técnico em Segurança do Trabalho + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

VENDEDOR DE CONSÓRCIO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

VENDEDOR INTERNO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 6 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

VIGILANTE PATRIMONIAL – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA.