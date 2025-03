500 vagas de emprego em Campina Grande; saiba mais

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, em parceria com a empresa AeC, anuncia a abertura de 500 novas vagas de emprego para atuação como atendente de telemarketing. A ação integra as atividades do Partage Day, iniciativa para impulsionar oportunidades de trabalho na cidade.

As vagas são destinadas a moradores de Campina Grande que desejam ingressar no mercado de trabalho. O processo seletivo está aberto tanto para quem já foi aprovado no site sou.aec.com.br quanto para novos candidatos.

Os interessados devem realizar o cadastro previamente pelo link: https://shre.ink/MRbu, disponível na bio do Instagram oficial do Sine Municipal (@sinemunicipalcg), acessando a opção Vagas → AEC.

Requisitos para candidatura

. Ser maior de 18 anos

. Ter ensino médio completo

. Atender aos requisitos disponíveis no site sou.aec.com.br

O atendimento aos candidatos será realizado nos dias 18 e 21 de março, no Shopping Partage, Piso Otacílio (térreo), loja 001/002 (em frente à Renner). O processo terá início às 13h30, com a distribuição de 100 fichas por dia a partir das 12h.

Benefícios oferecidos

A AeC oferece contratação no regime CLT, salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, entre outros. Além disso, há oportunidades de crescimento profissional dentro da empresa.

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Campina Grande, o Sine Municipal, a AeC e o Partage Shopping reforçam o compromisso com a geração de emprego e desenvolvimento econômico da cidade, criando novas oportunidades para a população.