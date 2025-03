A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, promove o Feirão de Empregabilidade no Partage Days, de 12 até 28 de março, no piso Otacílio, no Partage Shopping. O atendimento será realizado de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h.

O Sine Municipal oferta vagas em diversas áreas e permite que as empresas parceiras realizem recrutamentos. Além de intermediar oportunidades para trabalhadores, o Sine Municipal auxilia empresas no recrutamento de profissionais qualificados.

O Feirão de Empregabilidade oferece os mesmos serviços disponíveis no centro da cidade, como intermediação de mão de obra, cadastro de trabalhadores, encaminhamento para vagas de emprego, orientação sobre carteira de trabalho digital e orientações sobre o seguro-desemprego.

Para o atendimento é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho (física ou digital) e currículo atualizado.

“As empresas precisam de mão de obra qualificada e os trabalhadores buscam oportunidades no mercado. O Sine Municipal atua como esse elo, aproximando empregadores e candidatos de forma eficiente. O Feirão de Empregabilidade no Partage Shopping reforça nosso compromisso com a geração de emprego e facilita ainda mais o acesso dos trabalhadores a novas vagas”, destacou Ricardo Cristanto, coordenador do Sine Municipal de Campina Grande.

As vagas do Sistema Nacional de Empregos, disponíveis em Campina Grande, são publicadas semanalmente no Instagram oficial (@sinemunicipalcg).

O Sine Municipal, localizado na rua Santa Clara, s/n, no Centro, segue com o atendimento regular, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações pelo WhatsApp: (83) 9323-9599.