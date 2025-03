A Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras (ETSC), da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), está com edital aberto do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto da carreira do magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). São ofertadas cinco vagas para as áreas de Língua Inglesa (1), Língua Portuguesa (1), Matemática (1), Enfermagem (1) e Odontologia (1).

Para participar, é necessário ter graduação em uma das áreas objeto da seleção. A carga horária é de 40 horas semanais (T-40). O vencimento básico é de R$ 3.412,63.

As inscrições são realizadas no período de 14 a 21 de março, por meio de cadastramento como usuário externo via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A taxa custa R$ 50.

Mais informações podem ser obtidas no edital.