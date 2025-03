Emprego: Sine de João Pessoa inicia a semana com quase 600 vagas

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana com 591 vagas de trabalho abertas. Para concorrer a uma delas, basta ir até a sede da instituição na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. É importante lembrar-se de levar documentos como o RG, CPF, currículo atualizado, carteira de trabalho e comprovante de residência atualizado.

A função de operador de telemarketing ainda está no topo do ranking com maior número de oportunidades. São 100 vagas abertas. As exigências para se candidatar são apenas ter ensino médio completo e conhecimentos básicos em informática.

A construção civil também é um setor que continua em alta. Somente esta semana, estão sendo ofertadas 90 vagas para servente de obra e 75 para pedreiro. É importante verificar as exigências para concorrer à vaga, já que as empresas com ofertas são distintas.

Além disso, há vagas abertas para atendente de lanchonete (23), auxiliar de linha de produção (22), promotor de vendas (21), operador de máquinas fixas (17), entre outras.

Serviço

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 9 8654-8978.