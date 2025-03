Concurso Nacional Unificado: Ministério da Gestão publica resultado final

O MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) publicou o resultado final do CNU (Concurso Nacional Unificado) no Diário Oficial da União desta sexta-feira (7). Ao todo, são 25 editais homologando os nomes convocados.

Os candidatos aprovados em cargos que não exigem curso de formação poderão ser contratados ainda no mês de março, segundo o ministério. A contratação depende da aprovação final do Orçamento, que está parado no Congresso Nacional.

Para quem fará curso de formação, é preciso se matricular no órgão ou na escola pública que dará o curso. Além disso, os aprovados precisam acompanhar as datas na página do CNU, no site https://www.gov.br/gestao/pt-br/concursonacional.

No caso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o órgão publicou as regras da prova que será aplicada aos aprovados no cargo de pesquisador em informações geográficas e estatísticas, na terceira fase do concurso. Acesse o edital aqui.

Foram aprovados cidadãos de 908 municípios. Do total, um terço de pessoas é de pretas e pardas, com deficiência e indígenas. As provas ocorreram em 228 cidades. De cada dez convocados, cerca de quatro são de cidades do interior.

Os convocados para o curso de formação devem fazer a matrícula a partir de segunda-feira (10). A participação é obrigatória, eliminatória e classificatória. Só os aprovados nesta etapa serão contratados.

Para cursos organizados pela Enap (Escola Nacional de Administração Púbilca), a: A matrícula deve ser feita online, no site www.enap.gov.br, entre 10 e 18 de março.

Nos cursos do Cebraspe, banca organizadora do concurso, as datas de matrícula são diferentes dependendo do órgão e vairam de 11a 20 de março. As informações estão no site https://www.cebraspe.org.br/concursos/.

O CNU tem uma lista de espera com mais de 13 mil nomes, chamada pelo órgão de banco de candidatos. Esse total representa o dobro do número de vagas.

A ideia da Gestão é ter concorrentes classificados e preparados para ocupar vagas futuras que surgirem ao longo do tempo. O banco será similar ao que ocorre hoje com o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Conhecido como Enem dos Concursos, o CNU é o maior concurso do tipo no país, com 6.640 vagas em 21 órgão públicos. As provas foram realizadas em 18 de agosto, em 228 cidades, incluindo todas as capitais. Ao todo, são 2,1 milhões de inscritos.

Os cargos que exigem a matrícula nos cursos de formação são os seguintes:

CARGO – CIDADE – INSTITUIÇÃO – DURAÇÃO – MODALIDADE

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) – Brasília/DF – MGI/Enap – 580 horas – Presencial

Analista de Comércio Exterior (ACE) – Brasília/DF – MGI/Enap – 380 horas – Presencial

Analista em Tecnologia da Informação (ATI) – Brasília/DF – MGI/Enap – 440 horas – Presencial

Analista Técnico de Políticas Sociais (ATPS) – Brasília/DF – MGI/Enap – 440 horas – Presencial

Analista de Infraestrutura (AIE) – Brasília/DF – MGI/Enap – 440 horas – Presencial

Auditor fiscal do trabalho (AFT) – Brasília/DF – MTE Cebraspe – 208 horas – Híbrido

Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia (Aneel) – Brasília/DF – Aneel/Cebraspe – 140 horas – Presencial

Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários (Antaq) – Brasília/DF – Antaq/ Cebraspe – 140 horas – Presencial

Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS) – Rio de Janeiro/RJ – ANS Cebraspe – 140 horas – Presencia

A Cesgranrio, organizadora da seleção, também enviará mensagens de email e WhatsApp aos convocados para matrículas nos cursos de formação.

CNU TERÁ NOVA EDIÇÃO

O edital da próxima edição do CNU deve ser divulgado até o final deste trimestre. Há expectativa de que as provas sejam aplicadas em agosto.

Ainda não é possível saber quais serão as vagas ofertadas, mas Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação, afirma que duas novas carreiras serão incluídas na seleção: uma para a área de Defesa, Justiça e Segurança e outra para a área de Desenvolvimento Socioeconômico. Os novos cargos serão destinados ao nível superior.

*CRISTIANE GERCINA/folhapress