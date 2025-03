A Comissão de Processos Vestibulares (Comprov) da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) publicou na noite dessa quinta-feira, dia 27, os gabaritos oficiais finais das provas objetivas do concurso público para seleção de novos servidores técnico-administrativos em Educação da instituição.

A publicação acontece após análise dos recursos interpostos contra os gabaritos preliminares publicados no dia 3 de fevereiro.

Os gabaritos finais estão publicados na aba Notas Informativas, na página do concurso no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH).

O resultado definitivo das provas objetivas será publicado no dia 11 de março, enquanto que a publicação dos editais complementares (Prova Prática, Comissão de Heteroidentificação, Comissão de Avaliação Biopsicosocial) será realizada a partir do dia 12 de março.

O concurso

São oferecidas 153 vagas, distribuídas em 39 cargos. O maior número de vagas é para o cargo de Assistente em Administração, com 68 vagas, seguido do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação, com 12 vagas.

Do total de vagas oferecidas, 114 são para ampla concorrência, 31 reservadas para pessoas declaradas pretas ou pardas (PPP) e oito para pessoas com deficiência (PcD), sendo que os candidatos que concorrem às vagas reservadas PPP e PcD também concorrem, simultaneamente, às vagas destinadas à ampla concorrência.

As remunerações básicas, que vão de R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92, podem ser acrescidas de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.

Os aprovados poderão ser nomeados para investidura no cargo em qualquer um dos sete campi da instituição, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.