O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) estará fechado na segunda (3) e terça-feira de Carnaval (4), mas na Quarta-feira de Cinzas reabre com 581 ofertas de emprego nas mais variadas funções, quando o expediente será, excepcionalmente, no período das 12h às 17h. A sede do Sine, na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro.

E quem se interessa por ocupar a função de operador de telemarketing, ainda dá tempo concorrer a uma das 100 vagas ofertadas no Sine. As exigências para se candidatar são apenas ter ensino médio completo e conhecimentos básicos em informática.

Outra função que oferece muitas oportunidades é a de servente de obras. Somente esta semana são 90 vagas abertas. É preciso ter ensino fundamental ou médio e experiência de seis meses para concorrer à função.

Ainda na construção civil, setor aquecido, há oferta de 75 vagas para pedreiro. As exigências são ensino fundamental completo e experiência na profissão. Também há vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Além disso, há vagas abertas para atendente de lanchonete (22), auxiliar de linha de produção (21), promotor de vendas (20), operador de máquinas fixas (17), auxiliar de cozinha (14), manobrista (10), entre outras.

Serviço

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/ ). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 9 8654-8978.