Campina Grande inicia março com quase 200 vagas de emprego

O Sistema de Cadastro do Sine Municipal registra 196 vagas de emprego essa semana. Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas https://shre.ink/bnxO. É fundamental preencher todos os campos do formulário corretamente.

Para realizar o cadastro, presencialmente, é necessário comparecer ao Sine Municipal com os seguintes documentos:

– RG e CPF;

– Comprovante de residência;

– Currículo atualizado;

– Carteira de trabalho.

Além das oportunidades comuns ao público geral, diversas vagas estão disponíveis, exclusivamente, para Pessoas Com Deficiência e Jovens Aprendizes. As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado.

O cadastro pode ser realizado online pelo link da bio do Instagram do Sine-CG: (Vagas Hospital Help). Após preencher o formulário no (https://linkme.bio/comunicasinecg), os candidatos serão redirecionados para selecionar a vaga desejada e concluir a inscrição.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Lembrando, contudo, que nesta semana haverá ponto facultativo nas repartições públicas municipais durante o período do Carnaval. O retorno das atividades acontecerá na quinta-feira (6).

Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599 ou pelo instagram oficial: @sinemunicipalcg.

Vagas disponíveis em Campina Grande:

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AJUDANTE DE ELETRICISTA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

ALMOXARIFE – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

ANALISTA DE CUSTO (PCD) – Ensino superior completo + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ANALISTA DE DADOS EDUCACIONAL (PCD) – Ensino superior completo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ANALISTA DE MULTIMÍDIA (PCD) – Ensino superior completo + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ASSISTENTE DE COORDENAÇÃO (PCD) – Ensino médio completo + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ASSISTENTE DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ATENDENTE DE MESA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ATENDENTE DE TELEMARKETING – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 16 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (PCD) – Ensino fundamental completo + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

AUXILIAR DE ROUPARIA (PCD) – Ensino fundamental completo + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR ESCRITÓRIO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL – Curso técnico em Saúde Bucal + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

BARMAN – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

CAIXA NO SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

CUIDADOR DE IDOSOS – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO – Curso técnico na área + 6 meses de experiência comprovada na função | 8 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

ENFERMEIRO(A) UTI NEONATAL (PCD) – Ensino superior completo em Enfermagem + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ENFERMEIRO DO TRABALHO – Ensino superior completo em Enfermagem + especialização na área + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

ESTÁGIO DE TI (SISTEMAS) (PCD) – Cursando ensino superior em TI/Sistemas + laudo médico atualizado | 1 VAGA

ESTOQUISTA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

FONOAUDIÓLOGO HOSPITALAR – Ensino superior completo em Fonoaudiologia + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

GARÇOM – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

LAVADOR DE VEÍCULOS – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL – Curso técnico na área + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 10 VAGAS

MONTADOR DE MÓVEIS – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

OPERADOR DE ACABAMENTO DE INDÚSTRIA GRÁFICA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função |1 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR- Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função |1 VAGA

OPERADOR DE MOTOSSERRA – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função |1 VAGA

PEDREIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 6 VAGAS

PINTOR DE OBRAS – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 3 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS

SERRALHEIRO – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 5 VAGAS

SERVENTE DE OBRAS – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 40 VAGAS

SOLDADOR – Ensino fundamental completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 7 VAGAS

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

SUSHIMAN – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM – Curso técnico em Enfermagem + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (PCD) – Curso técnico em Refrigeração + laudo médico atualizado + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA – Curso técnico em Eletromecânica + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Curso técnico em Segurança do Trabalho + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA – Curso de formação na área + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

VENDEDOR DE SERVIÇOS – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

VENDEDOR INTERNO – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 15 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 1 VAGA

VENDEDOR PRACISTA – Ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na função | 2 VAGAS.