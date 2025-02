Cagepa abre vagas para estágio remunerado em níveis técnico e superior

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) lançou o edital para o processo seletivo para estágio em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Sousa, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

A bolsa auxílio oferecida é de R$ 800 para cursos de nível superior e R$ 700 para nível médio/técnico, além de R$ 200 de auxílio-transporte. O documento com todas as informações pode ser acessado pelo endereço: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13012/detalhe. As inscrições seguem abertas até o dia 10 de março, no mesmo site.

O estudante selecionado cumprirá carga horária de 20 horas semanais, e o estágio terá duração de um ano, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

Será concedida uma bolsa mensal ao estagiário no valor de R$ 800 e mais auxílio-transporte no valor de R$ 200, totalizando R$ 1 mil, para vagas do nível superior. Já para o nível médio/técnico, a bolsa mensal terá o valor de R$ 700 e o auxílio-transporte de R$ 200, totalizando R$ 900.

São oferecidas vagas para alunos matriculados nos cursos de Administração, Arquivologia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comunicação Social – Jornalismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geoprocessamento, Gestão Pública, Psicologia, Química Industrial, Serviço Social, Tecnologia da Informação (com foco em Desenvolvimento de Sistemas), Técnico em Informática, Técnico em Meio Ambiente e Técnico em Segurança do Trabalho. O processo destinará 10% das vagas a pessoas com deficiência, e 20% a pessoas autodeclaradas negras, conforme legislação vigente.

A seleção consistirá numa prova objetiva, que será aplicada online. Serão 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de Língua Portuguesa, cinco de conhecimentos gerais, e cinco de conhecimentos específicos.

Os cursos de Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Trabalho, Biomedicina, Geoprocessamento e Gestão Pública também contarão com cinco questões de Informática. De acordo com o edital, a lista definitiva com os classificados será publicada no dia 3 de abril.