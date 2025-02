Campina Grande fecha fevereiro com quase 700 vagas de trabalho

O Sistema de Cadastro do Sine Municipal registra 692 vagas de emprego, com carteira assinada, em Campina Grande, nesta ultima semana de fevereiro. Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform).

É fundamental preencher todos os campos do formulário, corretamente.

Para realizar o cadastro, presencialmente, é necessário apresentar os seguintes documentos:

– RG e CPF;

– Comprovante de residência;

– Currículo atualizado;

– Carteira de trabalho.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing ativo/receptivo, o cadastro pode ser feito presencialmente ou online. O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJYAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/viewform)15:53 21/02/2025.

Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso necessitem de auxílio no preenchimento do formulário, os candidatos podem se dirigir ao Sine Municipal.

Além das oportunidades comuns ao público geral, diversas vagas estão disponíveis, exclusivamente, para Pessoas Com Deficiência e Jovens Aprendizes. As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado.

O cadastro pode ser realizado online, pelo link da bio do Instagram do Sine-CG: (Vagas Hospital Help). Após preencher o formulário no (https://linkme.bio/comunicasinecg), os candidatos serão redirecionados para selecionar a vaga desejada e concluir a inscrição.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599.

Vagas disponíveis em Campina Grande:

AGENTE DE MICROCRÉDITO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 3 vagas

AJUDANTE DE ELETRICISTA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 3 vagas

ALMOXARIFE (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

ANALISTA DE COMPRAS (PCD) (ensino superior completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ANALISTA CONTÁBIL (PCD) (ensino superior completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ANALISTA DE TI – INFRAESTRUTURA (PCD) (ensino superior completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ATENDENTE DE TELEMARKETING (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 3 vagas

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (PCD) (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ASSISTENTE COMERCIAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

ASSISTENTE DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR (PCD) (ensino superior completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ASSISTENTE SOCIAL (ensino superior completo em serviço social + 6 meses de experiência) 1 vaga

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 3 vagas

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD) (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

AUXILIAR DE CONFEITARIA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 5 vagas

AUXILIAR DE LIMPEZA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 5 vagas

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 16 vagas

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

AUXILIAR FINANCEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

CONCIERGE DE HOSPITALIDADE (PCD) (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

CONSULTOR COMERCIAL (PCD) (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

CONSULTOR DE VENDAS (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

CUIDADOR DE IDOSOS (ensino médio completo + certificação na área + 6 meses de experiência) 1 vaga

DESIGNER GRÁFICO PCD (ensino médio completo + certificação na área + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO (ensino técnico completo + 6 meses de experiência) 9 vagas

ELETROTÉCNICO INSTRUTOR (ensino técnico completo + 6 meses de experiência em sala de aula) 1 vaga

EMPREGADA DOMÉSTICA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

ENCANADOR (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

ENFERMEIRO(A) CENTRO CIRÚRGICO (PCD) (ensino superior completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ENFERMEIRO(A) CENTRO OBSTÉTRICO (ensino superior completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

ENFERMEIRO(A) CME (PCD) (ensino superior completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ENFERMEIRO(A) ESTOMATERAPEUTA (PCD) (ensino superior completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

ENFERMEIRO(A) FERISTA (ensino superior completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

ENFERMEIRO DO TRABALHO (ensino superior completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (ensino superior completo + 6 meses de experiência em sala de aula) 1 vaga

JARDINEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

JOVEM APRENDIZ – ADMINISTRATIVO (PCD) (cursando ensino médio ou superior + laudo médico atualizado) 1 vaga

JOVEM APRENDIZ – SETOR JURÍDICO (cursando ensino médio ou superior) 1 vaga

LAVADOR DE VEÍCULOS (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (ensino médio completo + CNH compatível + 6 meses de experiência) 1 vaga

MOTORISTA DE CAMINHÃO (ensino médio completo + CNH compatível + 6 meses de experiência) 5 vagas

OPERADOR DE ACABAMENTO DE INDÚSTRIA GRÁFICA (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

OPERADOR DE CAIXA (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

OPERADOR DE MOTOSSERRA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

OPERADOR DE TELEMARKETING (acesse o link para conhecer os pré-requisitos da vaga) 500 vagas

OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

PEDREIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 6 vagas

PINTOR DE OBRAS (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

PSICÓLOGO CLÍNICO (PCD) (ensino superior completo em Psicologia + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO (ensino superior completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

PROFESSOR DE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM (ensino superior completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

RECEPCIONISTA ATENDENTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 2 vagas

SERVENTE DE OBRAS (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 40 vagas

SERVENTE DE PEDREIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 7 vagas

SOLDADOR (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 3 vagas

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

SUPERVISOR (A) DE OPERAÇÕES CIRÚRGICAS (PCD) (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

SUSHIMAN (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

TÉCNICO EM RADIOLOGIA (ensino técnico completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (ensino técnico completo + 6 meses de experiência) 3 vagas

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM EM CENTRO OBSTÉTRICO (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência) 1 vaga

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM CME (PCD) (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM – UTI NEONATAL (PCD) (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM – UTI PEDIÁTRICA (PCD) (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM – SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM (PCD) (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 vaga

TRATORISTA OPERADOR DE ROÇADEIRA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

VENDEDOR INTERNO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 18 vagas

VENDEDOR PORTA A PORTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

VENDEDOR PRACISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 5 vagas

VIGILANTE PATRIMONIAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga.