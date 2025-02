Sine Paraíba oferta mais de 1.200 vagas de emprego a partir de segunda

O Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB), a partir desta segunda-feira (24), vai ofertar 1.233 novas vagas de emprego, em 12 municípios do estado. João Pessoa concentra a maioria das vagas oferecendo 666 postos de trabalho, enquanto as demais vagas são distribuídas nas cidades de Campina Grande, Sapé, Guarabira, Santa Rita, Bayeux, Cabedelo, Conde, São Bento, Mamanguape, Patos e Princesa Isabel.

O cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo – com exigência no ensino médio completo – é o que oferece o maior número de vagas em João Pessoa, totalizando 500 postos de emprego. Outros cargos de oportunidades de emprego são: servente de pedreiro (12), pedreiro – ensino fundamental completo (10), instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas – médio completo (6), costureira em geral / fundamental completo (5), vendedor porta a porta e prof. de ensino profissionalizante (todos exigindo ens. médio completo) e servente de pedreiro -fundamental completo (5 vagas para cada cargo), carpinteiro – fundamental completo (4), consultor de vendas – ens. médio completo/ vaga exclusiva para pessoa com deficiência (3), motorista de caminhão – médio completo (3), serralheiro (2), analista fiscal (economista) – ens. superior completo e engenheiro civil – vaga para estágio / superior incompleto (uma vaga cada cargo), entre outras.

Em Campina Grande – segundo município com mais oportunidades de trabalho – das 350 vagas, o destaque é para operador de telemarketing ativo e receptivo – com exigência do ensino médio completo, com 300 vagas disponíveis. Ainda tem vaga para auxiliar de linha de produção – ensino médio completo e operador de processo de produção (5 vagas cada função), auxiliar de manutenção predial – fundamental completo/vaga exclusiva para pessoa com deficiência (5), operador de máquinas fixas – em geral /médio completo (4), atendente de lojas – ensino médio completo (3), balconista e agente funerário – todos exigindo ensino fundamental completo (2 vagas cada cargo), arquiteto de interiores e designer de interiores – todos exigindo ensino superior completo (1 vaga cada cargo), entre outras oportunidades.

No posto de Santa Rita, serão ofertadas 97 vagas para diversas áreas como: auxiliar de linha de produção – ensino fundamental completo (30), montador mecânico de máquinas agrícolas – ensino fundamental completo (6), operador de máquinas agrícolas e operador de flotador na refinaria de açúcar – ensino fundamental incompleto (4 vagas cada função), pedreiro, servente de obras, operador de tratamento de calda na refinação de açúcar, operador de evaporador para concentração do xarope na refinação de açúcar, jardineiro, operador de centrífuga e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – ensino fundamental incompleto (3 vagas cada cargo), operador de telemarketing ativo, vendedor pracista, motorista de caminhão, apontador de obras e assistente de cozinhador (2 vagas cada cargo), ciclista mensageiro e motofrentista – todos exigindo ensino fundamental completo (2 vagas cada cargo), auxiliar administrativo – ensino médio completo/ vaga exclusiva para pessoa com deficiência (1), entre outras.

Em Sapé, serão 16 vagas e o cargo com maior número de oferta – auxiliar de limpeza -fundamental completo (4), enfornador de tijolos/ fundamental completo (3), vendedor pracista e auxiliar de escritório (2 vagas cada cargo), operador de empilhadeira, pizzaiolo, ajudante de cozinha e operador de pá carregadeira – todos exigindo ens. fundamental completo e cozinheiro de restaurante (uma vaga cada função). No Conde, serão ofertas 3 vagas para os cargos de auxiliar de operação, conferente de logística – médio completo e supervisor de logística (1 vaga cada cargo).

Em Cabedelo, o posto do Sine-PB vai ofertar 10 vagas para ocupação das funções de analista contábil – ensino superior incompleto, e operador de caixa (2 vagas cada função), montador de estruturas de aço – ensino fundamental completo, operador de empilhadeira e desenhista técnico -arquitetura/ ensino médio completo (uma vaga cada), entre outras. No posto de Guarabira, serão 12 vagas distribuídas para carregador de caminhão (4), vendedor pracista – ensino médio completo (3), vendedor porta a porta – ensino médio completo (2).

Já no Sine-PB em Bayeux, as 14 oportunidades de emprego contemplarão funções como costureira em geral/ensino fundamental completo – manusear máquinas overloque e galoneira, serralheiro (3 vagas cada cargo), auxiliar de mecânico de autos (2), torneiro mecânico, técnico de documentação, balconista de açougue, auxiliar mecânico de refrigeração e marceneiro – todos exigindo ensino fundamental completo, auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas (uma vaga para cada função).

Em Mamanguape, serão 12 vagas ofertadas para os seguintes cargos: operador de flotador na refinaria de açúcar (2), caldeireiro de manutenção, cozinhador (conservação de alimentos), operador de centrifugadora, servente de pedreiro, supervisor de vendas no varejo, pedreiro, operador de produção de álcool, operador de evaporador na destilação, operador de tratamento de calda na refinação de açúcar, mecânico de man. de máquinas agrícolas – todos exigindo ensino médio completo (uma vaga cada).

No posto do Sine-PB em Patos, serão 39 vagas de emprego distribuídas em várias funções: motorista de caminhão (6), eletricista de instalações, instalador de fotovoltaico, pedreiro e vendedor de comércio varejista (4 vagas cada cargo), motorista de ônibus rodoviário, promotor de vendas e vendedor em domicílio (2 vagas cada cargo), desenhista industrial gráfico – ensino médio completo (1), e demais oportunidades.

No município de São Bento, 4 vagas serão para atendente de mesa, auxiliar de limpeza, vendedor ambulante – possuir CNH e emprego doméstico nos serviços gerais – ensino fundamental completo (uma vaga para cada cargo). Enquanto no Sine estadual de Princesa Isabel, serão ofertadas 10 vagas para as funções – motorista de automóveis – ensino fundamental completo, mecânico de manutenção hidráulica, chefe de cozinha, auxiliar de marceneiro (1 vaga cada cargo), encarregado de gráfica – ensino fundamental completo – vaga temporária (1), entre outras.

O Sine-PB possui atualmente 16 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo, Patos e Princesa Isabel.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.