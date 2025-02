ECT divulga classificação preliminar do concurso público

Os candidatos do concurso dos Correios podem consultar a classificação preliminar para o cargo de analista no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), banca responsável pela seleção.

A banca também disponibilizou a consulta aos resultados dos recursos da prova discursiva, além do resultado do procedimento de heteroidentificação e da avaliação de pessoas com deficiência (PcD).

Ao todo, o concurso dos Correios contou com mais de 1,7 milhão de inscritos para 3.099 vagas para o cargo de carteiro (agente) e 412 para o de analista.

Os candidatos não considerados pelos procedimentos de avaliação perderão o direito de concorrer a vagas reservadas para pessoas com deficiência e para pessoas pretas e perdas. Eles poderão continuar concorrendo às vagas de ampla concorrência.

Segundo o edital, o prazo para interposição de recurso contra o resultado e classificação preliminar do concurso público será de dois dias úteis. Os recursos deverão ser apresentados também no site do IBFC, na aba “Recursos”.

Ao todo, 30% das vagas do concurso são reservadas para pessoas negras e indígenas, e 10% serão destinadas a pessoas com deficiência.

CARGOS E SALÁRIOS

Aqueles que forem aprovados para o cargo de carteiro terão salário inicial de R$ 2.429,26 com um vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, resultando em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000.

Os que participaram da seleção de nível superior poderão ter um salário de R$ 6.872,48, mas a remuneração total chega a R$ 8.500 considerando o vale-alimentação/refeição.

As especialidades para os cargos de analista são:

– Advogado;

– Analista de sistemas;

– Arquiteto;

– Arquivista;

– Assistente social;

– Engenheiro.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

As vagas serão distribuídas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade dos participantes.

VAGAS PARA ENSINO MÉDIO

Região – Vagas

Centro-Oeste – 446

Nordeste – 669

Norte – 240

Sudeste – 1.048

Sul – 696

Total – 3.099

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR

Região – Vagas

Centro-Oeste – 199

Nordeste – 66

Norte – 41

Sudeste – 77

Sul – 29

Total – 412

*JÚLIA GALVÃO/folhapress