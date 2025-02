Campina Grande registra 262 oportunidades de empregos através do cadastro de vagas do Sine Municipal, para esta semana. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos de cada oportunidade e às instruções para cadastro.

O registro pode ser realizado online pelo link disponível na bio do Instagram: @sinemunicipalcg – Cadastro Online – Currículo Vagas (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform).

É importante preencher todos os campos do formulário corretamente para garantir sua participação.

Os candidatos ainda podem comparecer presencialmente ao Sine Municipal, levando os seguintes documentos:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Currículo atualizado;

Carteira de trabalho.

Além das vagas gerais, há oportunidades exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCDs). Para as vagas destinadas a PCDs, é necessário apresentar laudo médico atualizado. O cadastro pode ser feito online, no mesmo Instagram, na opção Vagas Hospital Help. Após o preenchimento, o candidato deve selecionar a vaga desejada para finalizar sua inscrição.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, no Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para dúvidas ou mais informações, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp: (83) 9323-9599.

Vagas disponíveis em Campina Grande:

ANALISTA DE MARKETING PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ANALISTA DE MARKETING (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

ANALISTA DE MARKETING (GESTOR DE TRÁFEGO) PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ANALISTA DE TI – INFRAESTRUTURA PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ATENDENTE DE MESA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

AUXILIAR DE CONFEITARIA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 3 VAGAS

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 31 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 25 VAGAS

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

CABELEIREIRO UNISSEX (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

CHEFE DE COZINHA (ensino superior completo em Gastronomia + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

CHURRASQUEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

CONFEITEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

CONSULTOR DE VENDAS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

COSTUREIRO EM GERAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

COZINHEIRO DE RESTAURANTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

CONCIERGE DE HOSPITALIDADE PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

COORDENADOR COMERCIAL PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

DESIGNER GRÁFICO PCD (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ELETRICISTA (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 10 VAGAS

ELETROTÉCNICO INSTRUTOR (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência em sala de aula) 1 VAGA

ENCANADOR (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

ENFERMEIRO (ensino superior completo em Enfermagem + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

ENFERMEIRO (A) CENTRO CIRÚRGICO PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ENFERMEIRO (A) ESTOMATERAPEUTA PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

GERENTE DE RESTAURANTE (ensino superior completo em Administração + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

GOVERNANTA DE HOTELARIA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (ensino superior completo na área + 6 meses de experiência em sala de aula) 1 VAGA

JOVEM APRENDIZ ADMINISTRATIVO PCD (cursando ensino médio e\ou superior + laudo médico atualizado) 1 VAGA

LAVADOR DE VEÍCULOS (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

MANICURE/PEDICURE (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência em sala de aula) 2 VAGAS

MECÂNICO DE MOTOCICLETA (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência em sala de aula) 1 VAGA

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência em sala de aula) 1 VAGA

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + CNH compatível) 1 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 2 VAGAS

OPERADOR DE MÁQUINAS DE BORDADO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

PASTELEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PEDREIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 13 VAGAS

PINTOR DE LETREIROS (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PINTOR DE OBRAS (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

PROFESSOR DAS SÉRIES INICIAIS (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

PROFESSOR DE ADMINISTRAÇÃO (ensino superior completo em Administração + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PROFESSOR DE TÉCNICAS DE ENFERMAGEM (ensino superior completo em Enfermagem + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PRODUTOR DE CONTEÚDO/SOCIAL MEDIA PCD (ensino superior completo em Jornalismo e\ou Marketing + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

PSICÓLOGO CLÍNICO PCD (ensino superior completo em Psicologia + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

SERVENTE DE OBRA (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 40 VAGAS

SOLDADOR (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

SUBGERENTE DE RESTAURANTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS COMERCIAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

SUPERVISOR DE ESTÁGIOS PCD (ensino superior completo em administração + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

SUPERVISOR DE OPERAÇÕES CIRÚRGICAS PCD (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 1 VAGA

SUSHIMAN (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

TÉCNICO DE ELETROMECÂNICA (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

VENDEDOR INTERNO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 14 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 24 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 21 VAGAS

VIDRACEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS.