Novo concurso público: Pré-Sal Petróleo inicia inscrições

O IDCAP (Instituto de Desenvolvimento e Capacitação) abriu as inscrições para o primeiro concurso público da PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), vinculada ao Ministério de Minas e Energia.

Todas as oportunidades são voltadas para o nível superior, com salários iniciais que variam de R$ 8.240 a R$ 19.610.

É possível se candidatar para os cargos de advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás.

As inscrições devem ser feitas no site do IDCAP até o dia 17 de março. É necessário realizar o pagamento de uma taxa de inscrição, que varia conforme o cargo de interesse.

O pedido de isenção de pagamento poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) ou se for doador de medula óssea.

O pedido de isenção pode ser feito até esta quinta-feira (6) e a taxa de inscrição deve ser paga até o dia 18 de março. Segundo edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, e 20% são destinadas a candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos).

As provas serão realizadas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador e estão agendadas para o dia 27 de abril, das 8h às 12h30 (para analistas) ou até 14h (para advogados e especialistas em petróleo e gás).

Os resultados serão divulgados no dia 8 de julho, e os candidatos aprovados serão contratados para trabalhar na sede da empresa, no Rio de Janeiro, sob o regime celetista.

O concurso contará com a aplicação de provas objetivas para todos os cargos, além de uma prova discursiva para aqueles que desejam ocupar as posições de advogado e de especialista em petróleo e gás.

PROVA OBJETIVA

A prova discursiva será composta por uma questão redigida na língua portuguesa e por uma questão redigida na língua inglesa. Os temas serão relacionados aos conhecimentos específicos pertinentes de cada cargo, cada questão valerá 50 pontos.

CARGO – VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Analista de Gestão Corporativa – R$ 100,00

Analista de Tecnologia da Informação – R$ 100,00

Advogado – R$ 150,00

Especialista em Petróleo & Gás – R$ 150,00

Disciplina – N° Questões – Peso – Total de Pontos

Língua Portuguesa – 10 – 1,00 – 10,00

Língua Inglesa – 10 – 1,00 – 10,00

Conhecimentos Específicos – 40 – 2,00 – 80,00

Total – 60 – – – 100,00

CRONOGRAMA

Período de inscrições – 05 de fevereiro a 17 de março

Data limite para pagamento da taxa de inscrição – 18 de março

Homologação das inscrições – 3 de abril

Realização da prova objetiva – 27 de abril

Realização da prova discursiva – 27 de abril

Divulgação do resultado oficial da prova objetiva – 20 de maio

Divulgação do resultado oficial da prova discursiva – 12 de junho

Período para realização da Entrevista perante a Comissão de Heteroidentificação – 16 a 25 de junho

Período para realização da Avaliação Biopsicossocial – 16 a 25 de junho

Divulgação do resultado oficial do Procedimento de Heteroidentificação e de Avaliação Biopsicossocial – 7 de julho

Divulgação do Resultado Final do Certame – 8 de julho

*JÚLIA GALVÃO/folhapress