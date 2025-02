Mais de 21 mil candidatos fazem provas do concurso da UFCG

As provas objetivas do concurso da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) serão aplicadas no próximo domingo (2), nos turnos da manhã e tarde, nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras e Patos.

Para ajudar aos candidatos do certame, o g1 reuniu todas as principais informações sobre as provas, a exemplo de horários e do que pode ou não ser levado.

Mas antes disso, os candidatos já podem consultar os locais onde vão fazer as provas. Os endereços podem ser conferidos no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da universidade.

Horários das provas do concurso da UFCG

Cada candidato terá até três horas para fazer a prova e só poderá sair da sala de aplicação com, no mínimo, duas horas de exame.

O concurso será aplicado nos turnos da manhã tarde, conforme as listas abaixo:

Manhã:

Abertura dos portões: 7h

Fechamento dos portões: 8h

Começo da prova: 8h30

Fim da prova: 11h30

Tarde:

Abertura dos portões: 13h30

Fechamento dos portões: 14h30

Começo da prova: 15h

Fim da prova: 18h

O que o candidato pode e deve levar para a prova

O candidato só pode entrar no local de prova se apresentar documento oficial de identificação com foto.

Também é necessário levar caneta esferográfica fabricada em material transparente e de tinta na cor preta.

Documentos digitais de identificação não serão aceitos. E se o candidato tiver passado por perda, roubo ou furto do documento físico, pode apresentar um boletim de ocorrência registrado há, no máximo, 30 dias.

O que não pode fazer ou levar

Durante a realização das provas, não é permitido ao candidato portar arma, óculos escuros, artigos de chapelaria, protetores auriculares, dicionário, apostila, livro, códigos, manuais, notas ou qualquer outro material didático do mesmo gênero, celular (ligado ou não), relógio de qualquer tipo, calculadora, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação.

Ao entrar na sala de provas, o candidato deve guardar na embalagem porta-objetos fornecida pela equipe de aplicação o celular ou quaisquer dos equipamentos eletrônicos desligados

A embalagem porta-objetos lacrada e identificada pelo candidato, assim como bolsas e sacolas, deverá ficar no local designado pelo fiscal de sala até o término da prova. A embalagem só poderá ser deslacrada fora do local de realização das provas.

O candidato também não pode levar o caderno de questões. E só poderá levar a folha disponibilizada para anotação do próprio gabarito se sair da sala nos 30 minutos que antecedem o fim do tempo de prova.

Saiba mais sobre o concurso da UFCG

São mais de 150 vagas imediatas para para cargos técnico-administrativos, distribuídas entre 38 funções.

O maior número de oportunidades é para o cargo de assistente em administração, sendo 68 vagas. O segundo maior número de vagas é para técnico de tecnologia da informação, com 12.

Veja a lista de cargos com vagas abertas:

Assistente de aluno

Assistente em administração

Técnico de laboratório – área física

Técnico de laboratório – área anatomia e necropsia

Técnico de laboratório – área edificações

Técnico de laboratório – área bioquímica e biologia molecular

Técnico de laboratório – área microbiologia

Técnico de laboratório – área química

Técnico de laboratório – área geoprocessamento e sensoriamento remoto

Técnico de tecnologia da informação

Técnico em agropecuária

Técnico em contabilidade

Técnico em enfermagem

Administrador

Analista de tecnologia da informação

Arquivista

Contador

Enfermeiro

Engenheiro – área alimentos

Engenheiro – área ambiental

Engenheiro – área civil

Engenheiro – área elétrica

Engenheiro – área mecânica

Engenheiro – área química

Médico Veterinário – clínica médica pequenos animais

Médico Veterinário – diagnóstico por imagem

Médico Veterinário – anestesiologia

Médico – área psiquiatria

Médico – área clínica médica

Músico

Nutricionista

Odontólogo

Pedagogo

Produtor Cultural

Psicólogo

Químico

Técnico desportivo

Técnico em assuntos educacionais

* Com informações do g1pb