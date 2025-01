Ibama inicia inscrições para concurso público

O Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos) abriu as inscrições para o novo concurso público do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Ao todo, 460 vagas de nível superior são disponibilizadas com salários iniciais de R$ 9.994,60.

Todas as vagas são para o cargo de analista, com 130 delas sendo direcionadas para a área administrativa e 330 para o setor ambiental. A jornada semanal dos aprovados será de 40 horas.

As inscrições devem ser feitas no site do Cebraspe até as 18h do dia 18 de fevereiro. A participação conta com uma taxa de inscrição de R$ 95. O pedido de isenção de pagamento poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) ou se for doador de medula óssea.

O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 20 de fevereiro. Segundo a banca, 5% das vagas serão reservadas para pessoas com deficiência e 20% deverão ser preenchidas por candidatos negros.

Os participantes deverão apresentar diploma de conclusão de graduação em nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação).

A remuneração inicial é de R$ 9.994,60, mas essa quantia pode aumentar com a Gratificação de Qualificação de especialização, mestrado ou doutorado.

COMO SERÁ O CONCURSO?

A seleção contará com a aplicação de provas objetivas, prova discursiva e avaliação de títulos. Os candidatos terão 4 horas e 30 minutos para realizarem a prova objetiva, que valerá 120 pontos. A prova discursiva valerá 20 pontos e consistirá em uma redação de até 30 linhas.

A avaliação de títulos valerá dez pontos e será possível apresentar:

– Diploma de curso de pós‐graduação em nível de doutorado

– Diploma de curso de pós‐graduação em nível de mestrado

– Certificado de curso de pós‐graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a

– Exercício de atividade autônoma ou profissional de nível superior na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções relacionadas ao cargo/tema a que concorre.

PROVA/TIPO – ÁREA DE CONHECIMENTO – NÚMERO DE ITENS

Objetiva – Conhecimentos básicos – 50

Objetiva – Conhecimentos específicos – 70

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Atividade – Datas previstas

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição – das 10h do dia 30 de janeiro até 18h do dia 5 de fevereiro

Período de solicitação de inscrição – das 10h do dia 30 de janeiro até 18h do dia 18 de fevereiro

Data final para o pagamento da taxa de inscrição – 20 de fevereiro

Aplicação das provas objetivas e discursiva – 6 de abril

Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas – das 19h do dia 8 de abril até 18h do dia 10 abril

Prazo para a interposição de recursos quanto às questões formuladas, aos gabaritos oficiais preliminares divulgados e(ou) ao padrão de respostas da prova discursiva – das 10h do dia 9 de abril até 18h do dia 10 abril

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas – 11 de abril

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva – 7 de maio

*JÚLIA GALVÃO/folhapress