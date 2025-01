Concurso público: BNDES divulga lista de aprovados e vai chamar muita gente

Os resultados finais e a lista de aprovados do concurso do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foram divulgados nesta quinta-feira (30) pela Cesgranrio, banca responsável pela organização da seleção.

Ao todo, serão preenchidas 150 vagas imediatas, com salários de até R$ 20,9 mil. Os novos trabalhadores do banco devem ser chamados nos próximos dias e há expectativa para a contratação de outros 450 candidatos do cadastro de reserva ainda neste ano.

Os candidatos podem conferir os resultados no site da Cesgranrio ou no DOU (Diário Oficial da União). Segundo o BNDES, os aprovados passarão por um programa de integração, orientação e capacitação.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirma que os novos empregados reforçarão um corpo funcional de alto nível. “O BNDES voltou e, no governo do presidente Lula, tem papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país. Para essa missão, convocamos 150 aprovados agora, com a expectativa de mais 450 até o fim de 2025”, diz.

O último concurso da instituição ocorreu em 2012. Todas as vagas serão ocupadas no cargo de analista, mas há 13 áreas de atuação diferentes, como: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia e psicologia organizacional. Em todas, é preciso ter nível superior completo.

Das 150 oportunidades, 30% serão reservadas para pessoas negras e 15% para pessoas com deficiência (PcD). Além do salário inicial de mais de R$ 20 mil, o concurso prevê benefícios como assistência à saúde, assistência educacional e plano de previdência complementar.

APROVADOS

Ao todo, o quadro de aprovados é composto por 700 pessoas, 150 dessas serão convocadas imediatamente, outros 450 devem ser contratados ainda neste ano e outros continuarão fazendo parte do cadastro de reserva. Candidatos de 24 estados foram aprovados, além do Distrito Federal.

A jornada de trabalho é de 35 horas semanais e os novos trabalhadores terão possibilidade de ascensão de carreira de acordo com o novo plano de cargos e salários do BNDES.

Os aprovados deverão trabalhar no escritório do BNDES, localizado no Rio de Janeiro, mas poderão ser encaminhados para Brasília, São Paulo ou Recife. Segundo o edital, também precisarão ter disponibilidade para viajar a serviço pelo Brasil ou exterior.

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA

A seleção recebeu 90.871 inscrições, mas cerca de 52,9% não participou no dia de aplicação das provas. O número efetivo de candidatos foi, assim, de 42.767 para 150 vagas.

De todos os cargos, o de ênfase em arquitetura e urbanismo foi o que teve a maior disputa de candidatos por vaga (1.181). Enquanto o de analista na área de engenharia foi o que teve o maior número de presentes, com 7.084 candidatos para 25 chances.

*JÚLIA GALVÃO/folhapress