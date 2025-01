A c iniciou inscrições para a primeira edição do “Elas são Tech”, um programa de contratação imediata destinado especificamente a recrutar mulheres engenheiras de software para posições em tempo integral na empresa.

Atualmente, cerca de 31% da equipe de tecnologia do iFood é composta por mulheres, e o programa visa aumentar essa representatividade.

As interessadas podem se inscrever até 6 de fevereiro.

“Este programa representa nosso compromisso contínuo com a diversidade, mas também nossa fome de inovação, ao agregar profissionais apaixonadas por desenvolvimento de software ao ecossistema do iFood.” comenta Silvia Kihara, diretora de Aquisição de Talentos do iFood. “É uma oportunidade única para quem busca crescimento e desenvolvimento em um ambiente de trabalho que valoriza inclusão e inovação”, reforça a executiva.

O programa “Elas são Tech” do iFood é um processo seletivo único, voltado para profissionais com experiência em Backend, domínio de programação funcional com interesse em linguagens técnicas como Kotlin ou Java.

O processo inclui um desafio de programação e entrevistas presenciais na sede da empresa localizada em Osasco, São Paulo. Para as candidatas aprovadas e que residam fora da cidade de São Paulo, o iFood custeará o translado para a fase final presencial.

*Com informações da Ascom