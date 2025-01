Jovem Aprendiz: Energisa abre mais vagas para o programa

A Energisa Paraíba está recrutando jovens para o seu Programa de Aprendizagem, que oferece cerca de 22 vagas nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

O programa é destinado a pessoas com idades entre 18 e 23 anos, incluindo candidatos com deficiência (PCD), sem restrição de idade conforme o Decreto nº 11.479/2023.

Os aprovados terão a oportunidade de participar de um curso técnico gratuito no SENAI, com contrato de dois anos. As inscrições podem ser feitas exclusivamente online no site https://grupoenergisa.gupy.io/.

Entre os critérios de participação estão: o ensino médio completo, disponibilidade no horário da tarde de segunda a sexta-feira e, no caso de candidatos homens, apresentação do comprovante de reservista.

Adelene Ribeiro, consultora de Recursos Humanos da Energisa Paraíba, reforça que o programa alia teoria e prática para capacitar os jovens para o mercado de trabalho. “Muitos profissionais que integram nossa equipe hoje começaram suas trajetórias no programa”, afirma.

Os interessados devem acessar o portal de inscrições, selecionar a opção “Programa de Aprendizagem” no estado correspondente e preencher as informações solicitadas. O acompanhamento do processo será feito pelo e-mail informado durante o cadastro.