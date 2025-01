João Pessoa inicia a semana com mais de 500 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) inicia a semana ofertando 503 vagas de emprego em diversas áreas na capital paraibana. São várias funções disponíveis, a partir desta segunda-feira (27), e para candidatar-se à vaga é preciso se dirigir à sede do serviço, com os documentos pessoais e comprobatórios de experiência, caso seja necessário.

O maior número de oportunidades é para atuar como atendente de telemarketing, com a oferta de 100 vagas. Para se candidatar é preciso ter o Ensino Médio completo, mas não é necessário ter experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Apesar disso, experiência em Informática será um diferencial para o candidato.

Diversas vagas são ofertadas para quem busca pelo primeiro emprego. Uma delas é para atuar como atendente de lanchonete, onde das 35 vagas para esta área, 30 são oportunidades para primeiro emprego. Nestes casos, a escolaridade varia entre ter o Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo. Para quem já atuou na área, também há oferta de vagas.

Também estão disponíveis 35 vagas para atuar como auxiliar de linha de produção, sendo necessária experiência de seis meses comprovada, mas também há a oferta de vagas para aqueles que não possuem experiência na área. Os que já possuem experiência como manobrista, também tem oportunidade de um novo emprego (16 vagas). Para estes postos de trabalho, é preciso ter o Ensino Médio completo e habilitação.

Na área da construção civil, várias vagas são ofertadas. Sendo 60 para pedreiro, sendo necessário comprovar experiência em 58. Do total geral, quatro vagas são destinadas ao público PCD. Também são ofertadas 55 vagas para quem tem experiência como servente de obras.

Para esta semana, o Sine JP também dispõe de oportunidades de emprego para atuar como auxiliar de enfermagem, diretor de escola privada, sushiman, garçom, recepcionista, jardineiro, carpinteiro, marceneiro, mecânico e muitos outros.

Serviço

O Sine-JP está localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Para mais informações sobre as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer, o candidato pode entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978 e/ou acessar o Painel da Empregabilidade no site: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/