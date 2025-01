Campina Grande registra 524 oportunidades de empregos através do cadastro de vagas do Sine Municipal. Os interessados devem ficar atentos aos requisitos de cada oportunidade e às instruções para cadastro.

O registro pode ser realizado online pelo link disponível na bio do Instagram: @sinemunicipalcg – Cadastro Online – Currículo Vagas ( https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform ). É importante preencher todos os campos do formulário corretamente para garantir sua participação.

Os candidatos ainda podem comparecer presencialmente ao Sine Municipal, levando os seguintes documentos: RG e CPF; comprovante de residência; currículo atualizado e a carteira de trabalho.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing ativo/receptivo, o cadastro pode ser feito presencialmente ou online.

O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJYAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/viewform ).

Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório. Caso necessitem de auxílio no preenchimento do formulário, os candidatos podem procurar o Sine Municipal presencialmente.

Além das vagas gerais há oportunidades exclusivas para Pessoas Com Deficiência (PCDs). Para as vagas destinadas a PCDs é necessário apresentar o laudo médico atualizado. O cadastro pode ser feito online, no mesmo Instagram, na opção Vagas Hospital Help. Após o preenchimento, o candidato deve selecionar a vaga desejada para finalizar sua inscrição.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, no Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros, com atendimento de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. Para dúvidas ou mais informações, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp: (83) 9323-9599.

Vagas disponíveis em Campina Grande

Analista de Marketing PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Analista de Marketing Gestor de Tráfego PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Armazenista (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 10 VAGAS

Assistente Administrativo PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Assistente de Manutenção PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Atendente de Mesa (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 3 VAGAS

Auxiliar Administrativo (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 7 VAGAS

Auxiliar de Cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 6 VAGAS

Auxiliar de Limpeza (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 36 VAGAS

Auxiliar de Logística PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 25 VAGAS

Auxiliar de Marceneiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Auxiliar Operacional de Logística (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 7 VAGAS

Cabeleireiro Unissex (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Chefe de Cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Churrasqueiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Concierge de Hospitalidade PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Confeiteiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Coordenador Pedagógico (ensino superior completo em Pedagogia + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Copeiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Costureiro a Máquina na Confecção em Série (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Costureiro de Máquinas Industriais (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Costureiro em Geral (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Cozinheiro de Restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Designer Gráfico PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Encanador (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Enfermeiro (ensino superior completo em Enfermagem + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Garçom (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Gerente Comercial (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Gerente de Restaurante (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Governanta de Hotelaria (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Instrutor de Eletrotécnico (ensino técnico completo em Eletrotécnica + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Instrutor de Informática (ensino superior completo + 6 meses de experiência em sala de aula) – 1 VAGA

Jovem Aprendiz Administrativo PCD (ensino médio completo + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Manicure/Pedicure (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 3 VAGAS

Mecânico de Manutenção de Aparelhos de Climatização e Refrigeração (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Mecânico de Motocicleta (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Mecânico de Veículos Automotores (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Montador de Estruturas Metálicas (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 5 VAGAS

Motorista de Ambulância (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Operador de Caixa (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 3 VAGAS

Operador de Telemarketing (ensino médio completo) – 300 VAGAS

Orientador de Tráfego para Estacionamento (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Pasteleiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Pedreiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 11 VAGAS

Pintor de Letreiros (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Produtor de Conteúdo/Social Media PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Professor das Séries Iniciais (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Professor de Administração (ensino superior completo em Administração + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Professor de Técnicas de Enfermagem (ensino superior completo em Enfermagem + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Recepcionista Atendente (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Recepcionista de Hospital (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 4 VAGAS

Subgerente de Restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Supervisor de Estágio PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Supervisor de Operações Cirúrgicas PCD (ensino superior completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) – 1 VAGA

Técnico de Controle de Qualidade (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Técnico de Eletromecânica (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS

Técnico de Segurança do Trabalho (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na função) – 1 VAGA

Vendedor Interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 4 VAGAS

Vendedor Porta a Porta (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 23 VAGAS

Vendedor Pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) – 20 VAGAS

Vidraceiro (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) – 2 VAGAS.