Governo anuncia contratação imediata de 80 concursados da Cagepa

O governador João Azevedo anunciou, na tarde desta terça-feira (21), que o resultado final do concurso da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) será publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (22).

São 80 cargos para contratação imediata pela empresa, com salários iniciais que vão de R$ 2.953,00 a R$ 12.002,00

As provas foram realizadas em outubro do ano passado, e o certame foi organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A Cagepa terá o corpo de empregados renovado em cargos técnicos e superiores, alavancando o processo de inovação e ampliação da Companhia, que vem alcançando índices com destaque nacional no saneamento.

Somente no ano passado, o Governo da Paraíba viabilizou mais oportunidades de ingresso no serviço público com 5.753 vagas autorizadas em concurso.