Empresa de call center oferece 2 mil empregos no Nordeste, sendo mais de 900 na Paraíba

A empresa AeC Contact Center, que atua em soluções para a experiência do cliente e gestão de processos de negócios terceirizados, está com quase 2 mil vagas abertas para contratação imediata na região Nordeste.

São 471 postos em Campina Grande e 450 em João Pessoa, 454 em Mossoró (RN), 152 em Juazeiro do Norte (CE) e 469 em Arapiraca (AL), totalizando 1.996 novas oportunidades.

“Essa movimentação demonstra o crescimento da companhia que, apenas na região Nordeste, emprega mais de 35 mil pessoas. Os resultados significativos alcançados pelos nossos colaboradores para os clientes têm ampliado o portifólio de serviços demandados, o que exige a expansão do quadro em todas as cidades”, explica Yveth Alves, superintendente de Pessoas Nordeste.

As vagas são para atuar no setor de atendimento ao cliente e não exigem experiência prévia na função, o que abre espaço tanto para quem busca a primeira oportunidade de emprego quanto para profissionais com mais de 50 anos que desejam retornar ao mercado de trabalho.

Para se candidatar, é necessário ser maior de idade, ter concluído o ensino médio e conhecimentos básicos em informática.

As inscrições podem ser feitas pelo site: sou.aec.com.br.

A companhia oferece contratação em regime CLT, salário compatível com o mercado, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche, possibilidade de trabalho remoto em algumas cidades, entre outros benefícios, e possibilidade de ascensão de carreira.

O horário de trabalho reduzido, de 6h20, também permite que jovens em sua primeira experiência profissional consigam conciliar o emprego com os estudos.

