João Pessoa oferece mais de 400 vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) inicia esta semana disponibilizando 442 vagas em mais de 70 funções, com oportunidades para quem busca o primeiro emprego ou aqueles que querem se recolocar no mercado de trabalho.

Mais uma vez, a maior oferta é para atendente de telemarketing. Estão sendo disponibilizadas 100 vagas para pessoas com ensino médio completo e conhecimentos básicos em informática. Para esta função, não é necessário ter experiência na área.

Também há várias oportunidades na área de construção civil. Neste ramo, os destaques desta semana são para as funções de pedreiro, com 40 vagas, sendo 2 destinadas a pessoas com deficiência, e servente de obras, com a oferta de 24 vagas.

Outras funções que se destacam esta semana na quantidade de vagas disponíveis são atendente de lanchonete (35) e auxiliar de linha de produção (31). Para atendente de lanchonete há 4 vagas que não exigem experiência e para auxiliar de linha de produção são 5 oportunidades para o primeiro emprego.

Há vagas, ainda, para armador de ferros, atendente de farmácia, auxiliar de cozinha, balconista, eletricista, garçom, jardineiro, manobrista, operador de caixa, vendedor e diversas outras funções.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (https://www.joaopessoa.pb. gov.br/servico/painel-da- empregabilidade/).

Serviço – O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.

Confira todas as vagas:

https://mcusercontent.com/ 6b8230288b203511692924965/ files/4e298580-1e0c-639a-c65c- f0086f47a72e/vagas_periodo_20_ a_24_de_janeiro.pdf