Sine de Campina Grande formaliza contratação de 200 novos colaboradores em empresa parceira

Na última quinta-feira, 16, a Prefeitura de Campina Grande, através do Sine Municipal, celebrou a formalização da contratação de 200 novos colaboradores pela empresa A&C. As oportunidades foram amplamente divulgadas e oferecidas através do cadastro de vagas do órgão. O evento ocorreu no Teatro Rosil, de 9h às 17h.

A ação é fruto do acordo de parcerias estratégicas entre as empresas da cidade com o Sine Municipal. As ações em parceria conectam talentos ao mercado de trabalho, oferecendo facilidades desde o momento de recrutamento, seleção e contratação de funcionários. As vagas variam de cargos diversos de estagiários até executivos, em todos os níveis de escolaridade.

O evento reuniu os novos contratados, autoridades locais e representantes da A&C, marcando o início de uma nova etapa profissional para os participantes. “Essa parceria é a demonstração de que, juntos, podemos transformar oportunidades em resultados concretos, gerando impacto social e econômico para a nossa comunidade”, destacou o coordenador do Sine Municipal, Ricardo Crisanto.

Os novos colaboradores foram recebidos com entusiasmo e recomendações sobre a cultura da empresa, reforçando o compromisso com o desenvolvimento da força de trabalho local. Para mais informações sobre esta e outras ações do Sine-CG ou dúvidas, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp: (83) 9323-9599.

Para atendimento online o Sine-CG disponibiliza o Instagram: @sinemunicipalcg. Presencialmente, o Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, no Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.