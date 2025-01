Mais de 900 vagas de emprego em 12 municípios paraibanos

A partir desta segunda-feira (20), o Sistema Nacional de Emprego da Paraíba (Sine-PB) disponibiliza 938 novas vagas de emprego, em 12 municípios do estado. João Pessoa, concentra a maioria das vagas – 721 postos de trabalho, enquanto as demais são distribuídas nas cidades de Campina Grande, Sapé, Guarabira, Santa Rita, Cabedelo, Conde, São Bento, Mamanguape, Patos, Pombal e Cajazeiras.

O cargo de operador de telemarketing ativo e receptivo – com exigência no ensino médio completo – é o que oferta o maior número de vagas em João Pessoa, totalizando 500 postos de emprego.

Outros cargos com oportunidades de emprego são: auxiliar de logística, vendedor porta a porta, servente de obras e pedreiro (10 vagas para cada cargo), servente de obras – ensino fundamental completo (7), vendedor pracista – médio completo, vendedor interno, pedreiro – fundamental completo, carpinteiro (5 vagas para cada), pedreiro de fachada, mecânico de automóvel – fundamental completo, frentista e garçom (3 vagas ofertadas para cada), e uma para técnico de edificações (médio completo) – vaga exclusiva para pessoa com deficiência, entre outras.

O segundo município com mais vagas é Santa Rita, com oferta de 80 oportunidades para as funções como operador de máquinas fixas, em geral – ensino fundamental completo (20), trabalhador rural e repositor de mercadorias (ensino médio completo) – 15 vagas para cada cargo, auxiliar de estoque, operador de caixa e embalador a mão (todos com ensino médio completo) – 10 vagas para cada função.

Em Campina Grande, serão disponibilizadas 42 vagas para diversas áreas como: lavador de veículos – fundamental completo (10), servente de obras – vaga exclusiva para pessoa com deficiência (5), balconista – ensino fundamental completo e auxiliar de faturamento (4 vagas cada função), vendedor de informações comerciais (3), supervisor de vendas no varejo – com ensino médio completo e vendedor interno (6 meses/ CTPS­) – duas vagas para cada, entre outras oportunidades.

No Sine-PB de Patos, serão 41 vagas distribuídas em várias funções: vendedor de comércio varejista – com ensino médio completo, costureira de roupas e pedreiro (5 vagas para cada cargo), recepcionista atendente, representante técnico de vendas, ajudante de carga e descarga de mercadorias e gerente administrativo – todos com exigência do ensino médio completo (3 vagas cada cargo), gerente financeiro – ensino superior completo, motorista de caminhão, consultor de vendas e auxiliar financeiro – duas vagas cada cargo, entre outras oportunidades.

Em Sapé, o Sine-PB oferta 15 vagas para os cargos de atendente de lojas e atendente balconista – ensino médio completo (3 vagas para cada cargo), vendedor pracista e empacotador a mão – ensino fundamental completo (2 vagas cada função), pizzaiolo, cozinheiro de restaurante e mecânico de automóveis e caminhões – todos com ensino fundamental completo, consultor de vendas e gerente de vendas – ensino médio completo (1 vaga para cada).

No posto de Guarabira, serão 10 vagas exclusivas para auxiliar de linha de produção – 6 meses/experiência.

No município de Cabedelo, serão disponibilizadas 10 vagas para ocupação das funções de analista fiscal (economista – ensino superior completo), auxiliar de faturamento, auxiliar de logística, auxiliar técnico de cont. de qualidade, conferente de carga e descarga, costureira em geral, gerente de loja e supermercado, encarregado de estoque, operador de empilhadeira e ajudante de carga e descarga de mercadorias – uma vaga para cada cargo.

No Conde, as duas vagas disponíveis são para as funções de serralheiro e soldador – com ensino médio completo – uma vaga para cada, enquanto em São Bento, serão ofertadas três vagas para psicólogo escolar – ensino superior completo, porteiro (fundamental completo) e empre. doméstico nos serviços gerais – fundamental completo (1 vaga para cada função). No município de Mamanguape, apenas uma vaga para frentista – ensino fundamental completo.

No posto do SinePB em Pombal, serão três vagas ofertadas para desenhista industrial gráfico, ajudante de motorista e operador de máquina de costura de acabamento (todos com ensino médio completo) – uma vaga para cada. E no município de Cajazeiras serão 10 vagas para o cargo de pedreiro – com 6 meses/CTPS.

O Sine-PB possui atualmente 15 postos em funcionamento e mais cinco unidades de extensão de atendimentos nas Casas da Cidadania em João Pessoa. Os demais estão distribuídos nos seguintes municípios: Campina Grande, Cajazeiras, Mamanguape, Monteiro, Pombal, Sapé, Bayeux, Conde, Guarabira, Itaporanga, São Bento, Santa Rita, Cabedelo e Patos.

O Sistema trabalha em parceria com diversas empresas realizando a intermediação da mão de obra ofertada por elas. Os serviços do Sine/PB para empresas instaladas ou que irão se instalar no estado podem ser solicitados pelo e-mail: estadual@hotmail.com.

As ações desenvolvidas pelo Sine-PB fazem parte da política pública de inclusão social do Governo do Estado, e somente em 2024, encaminhou para o mercado de trabalho 22.300 profissinais, no universo de 12.236 vagas ofertadas.

Confira as vagas AQUI

Telefones do Sine-PB para contato:

João Pessoa – 3218-6617 – 3218-6600

Bayeux – 98619-1918

Cabedelo – 3250-3270

Cajazeiras -3531-7003

Campina Grande – 3310-9412

Guarabira – 3271-3252

Itaporanga – 3451-2819

Mamanguape – 3292-1931

Monteiro – 99863-3217

Patos – 3421-1943

Santa Rita – 3229-3505

Sapé – 3283-6460

Pombal – 3431-3545

Conde – 3298-2025

São Bento – 3444-2712