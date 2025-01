Concurso para técnico-administrativo da UFPB conta com cerca de 32 mil inscritos

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade Federal da Paraíba (Progep/UFPB) divulgou o número de candidatos inscritos no concurso para cargos técnico-administrativos (Edital nº 134/2024).

A maior procura foi para o cargo que oferta a maior quantidade de vagas, que é o cargo de Assistente em Administração (nível médio), que teve 23.115 inscritos para um total de 48 vagas – 35 para ampla concorrência, três para pessoas com deficiência e 10 para pessoas negras. Ao todo, 32.181 pessoas se inscreveram para concorrer a uma vaga de servidor público federal na UFPB.

Entre os cargos de nível superior, o maior número de candidatos é para Técnico em Assuntos Educacionais, cargo para o qual estão sendo ofertadas cinco vagas – três para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e uma para pessoa negra.

A seleção é destinada ao preenchimento de 116 vagas para Técnicos-Administrativos em Educação (Taes), em cargos de níveis médio (classe D) e superior (classe E).

Desse total, 93 são para ampla concorrência, 18 são reservadas para pessoas negras e outras 5 vagas são reservadas a pessoas com deficiência.

As inscrições ocorreram entre os meses de novembro e dezembro de 2024. Prevista para o dia 9 de fevereiro, a prova objetiva será aplicada nas cidades de João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rio Tinto e Mamanguape. De acordo com o edital, a convocação dos candidatos para a prova ocorrerá no dia 31 de janeiro.

Mais informações sobre o concurso para cargos técnico-administrativos da UFPB estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora do certame.