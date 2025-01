Concurso dos Correios: divulgados os resultados preliminares

Os candidatos que participaram do concurso dos Correios para o cargo de carteiro (agente) já podem conferir os resultados preliminares da prova objetiva no site do IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação), banca responsável pela seleção, nesta sexta-feira (17).

Participantes também podem verificar o resultado dos recursos contra o gabarito preliminar. Aqueles que se candidataram para o cargo de analista deverão esperar até o dia 24 de janeiro para ter acesso ao gabarito definitivo e ao resultado preliminar.

O concurso teve, ao todo, mais de 1,7 milhão de inscritos, mas apenas 1 milhão de candidatos compareceram no dia de aplicação de provas, com uma taxa de abstenção de 40%. A seleção oferece 3.099 vagas para os cargos de carteiro (agente), que exige nível médio, e 412 para o de analista, em que é necessário ter nível superior.

Segundo o edital do concurso, 30% das vagas são reservadas para pessoas negras e indígenas, e 10% serão destinadas a pessoas com deficiência.

Para participar das ações afirmativas, os candidatos precisaram comprovar, antes da inscrição, que se enquadravam nas categorias. A banca de heteroidentificação dos candidatos negros foi feita pela internet, enquanto para indígenas e pessoas com deficiência, as comprovações foram documentais.

Desde o dia 15 de dezembro, data de aplicação das provas, os candidatos podem acessar os gabaritos preliminares no site do IBFC. Para conferir o documento, é necessário acessar “Gabaritos preliminares / Cadernos de questões” e fazer o login com seu CFP e sua senha.

O salário inicial para o cargo de carteiro é de R$ 2.429,26 com um vale-alimentação/refeição de cerca de R$ 1.400, resultando em remuneração mensal de aproximadamente R$ 4.000.

Para o cargo de nível superior, o salário inicial é de R$ 6.872,48, mas a remuneração total chega a R$ 8.500 considerando o vale alimentação/refeição. As especialidades para os cargos de analista são:

– Advogado;

– Analista de sistemas;

– Arquiteto;

– Arquivista;

– Assistente social;

– Engenheiro.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

As vagas serão distribuídas em todas as regiões do país, conforme o nível de escolaridade dos participantes.

VAGAS PARA ENSINO MÉDIO

Região – Vagas

Centro-Oeste – 446

Nordeste – 669

Norte – 240

Sudeste – 1.048

Sul – 696

Total – 3.099

VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR

Região – Vagas

Centro-Oeste – 199

Nordeste – 66

Norte – 41

Sudeste – 77

Sul – 29

Total – 412

*JÚLIA GALVÃO/Folhapress