Dois concursos públicos federais com inscrições prorrogadas

As inscrições para os concursos públicos da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) foram adiadas nesta terça-feira (14). Juntas, as seleções oferecem 1.377 vagas em diversas áreas e níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 12.814,61.

As inscrições para o concurso da Embrapa já tinham sido prorrogadas uma vez. Agora, interessados podem aproveitar até as 18h do dia 17 de janeiro para participarem da seleção.

Aqueles que desejam participar do certame do ICMBio poderão se inscrever a partir do dia 17 de janeiro, tendo até as 18h do dia 27 para finalizar o envio de suas informações.

As duas seleções são organizadas pelo Cebraspe e as inscrições devem ser feitas pelo site da banca.

*

CONCURSO DA EMBRAPA

O concurso da Embrapa oferece 1.027 vagas para os seguintes cargos:

Cargo – Número de vagas – Exigência – Salário inicial – Taxa de inscrição

Pesquisador – 319 – Mestrado – R$ 12.814,61 – R$ 170

Analista – 404 – Nível superior – R$ 10.921,33 – R$ 150

Técnico – 242 – Ensino médio ou técnico – R$ 5.556,81 – R$ 80

Assistente – 62 – Ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano). – R$ 2.186,19 – R$ 60

*

Das 1.027 vagas disponibilizadas no concurso, 719 são ofertadas como ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para pessoas pretas e pardas.

A aplicação das provas do concurso está prevista para o dia 23 de março, e os resultados dos exames objetivos serão disponibilizados no dia 22 de abril.

Os trabalhadores da Embrapa, além de receberem os benefícios previstos em lei, também contam com assistência médica, seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, transporte, seguridade social, auxílio-alimentação/refeição, café da manhã, auxílio pré-escola, auxílio para filhos com deficiência mental, entre outros.

*

CONCURSO DO ICMBIO

Com a mudança no período de inscrições, a seleção para o ICMBio terá também uma nova data para a aplicação de suas provas. Antes, a aplicação do exame estava prevista para o dia 23 de fevereiro, agora, elas serão aplicadas no dia 30 de março.

O concurso do ICMBio ofere 350 vagas para os cargos de:

Cargo – Número de vagas – Exigência – Salário inicial – Taxa de inscrição

Analista Administrativo – 120 – Graduação em qualquer área – R$ 8.817,72 – R$ 93

Analista Ambiental – 230 – Graduação em qualquer área – R$ 8.817,7 – R$ 99

ISENÇÃO DE TAXA

Candidatos que estão cadastrados no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção das taxas de inscrição.

Os editais completos dos concursos estão disponíveis no site do Cebraspe.

CRONOGRAMAS

Embrapa

Cargo – Número de vagas – Exigência – Salário inicial – Taxa de inscrição

Analista Administrativo – 120 – Graduação em qualquer área – R$ 8.817,72 – R$ 93

Analista Ambiental – 230 – Graduação em qualquer área – R$ 8.817,7 – R$ 99

ICMBio

Atividades – Data

Inscrição – Das 10 horas do dia 17 de janeiro às 18 horas do dia 27 de janeiro

Limite de pagamento da taxa de inscrição – 14 de fevereiro

Divulgação dos locais de provas – 17 de março

Aplicação das provas – 30 de março

Divulgação dos gabaritos preliminares – 4 de abril

Resultados das provas objetivas e resultados provisórios da prova discursiva – 30 de abril

*JÚLIA GALVÃO/folhapress