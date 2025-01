Publicada a concorrência do concurso da UFCG

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgou no último sábado, dia 11, a demanda de candidatos por vaga do concurso público para seleção de novos servidores técnico-administrativos em Educação.

O total de inscritos é de 21.789 candidatos. Os cargos mais concorridos são os de Administrador, com 448 candidatos por vaga, Técnico em Assuntos Educacionais, com 425,5 candidatos por vaga, e Assistente de Aluno, com 419 candidatos por vaga.

Ao todo, são oferecidas 153 vagas (distribuídas em 39 cargos), das quais 114 são para ampla concorrência, 31 reservadas para pessoas declaradas pretas ou pardas (PPP) e oito para pessoas com deficiência (PcD).

Confira aqui a concorrência por cargo.

As provas objetivas acontecerão no dia 2 de fevereiro, nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras e Patos. Os candidatos estão distribuídos em locais de prova a critério da Comprov, não havendo, em hipótese alguma, possibilidade de atendimento aos candidatos que solicitem alteração do local de prova indicado.

As remunerações básicas, que vão de R$ 3.120,13 a R$ 5.556,92, podem ser acrescidas de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação.

Os aprovados poderão ser nomeados para investidura no cargo em qualquer um dos sete campi da instituição, localizados nas cidades de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé.

Para conferir o edital, conteúdos, notas informativas e outras informações, acesse aqui.