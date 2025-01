Terminam hoje inscrições para concurso da prefeitura de Nazarezinho

As inscrições no concurso da prefeitura de Nazarezinho terminam neste domingo (12). Os interessados podem se inscrever no site da organizadora do certame, a Cpcon.

A taxa de inscrição custa R$ 75 para funções de nível fundamental, R$ 95 para médio/técnico e R$ 115 para nível superior.

Ao todo, o concurso oferece 58 vagas para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. Os salários vão de RS 1.412 a R$ 4.122,50.

Veja os cargos com vagas abertas:

Auxiliar operacional de serviços diversos

Merendeira

Motorista

Vigilante

Agente administrativo

Agente de combate às endemias

Agente comunitário de saúde

Atendente

Monitor de creche

Técnico em enfermagem

Assessor jurídico

Assistente social

Psicólogo

Fisioterapeuta

Fiscal de tributos

Enfermeiro

Médico

Médico veterinário

Nutricionista

Odontólogo

Professor de educação básica I –creche

Professor de educação básica II – matemática

A aplicação das provas objetivas está marcada para o dia 23 de fevereiro de 2025.

Além das provas objetivas, candidatos a alguns cargos ainda devem passar por exames prático e de títulos.

Já o resultado final do concurso, deve ser divulgado no dia 30 de abril do mesmo ano.

Edital do concurso da prefeitura de Nazarezinho

* Com informações ascom/g1pb