Saiba as profissões em alta e as que estão gradualmente em extinção

O Fórum Econômico Mundial, em parceria com o Núcleo de Inovação, Inteligência Artificial e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral, publicou a 5ª edição do relatório “Futuro do Trabalho 2025”, apontando as 15 principais profissões que devem empregar milhares de pessoas até 2030, mas também quais podem ser deixadas de lado.

Eis as profissões que estão em declínio acelerado, conforme reprodução do jornal O Globo: funcionários de serviços postais, caixas bancários e cargos relacionados, operadores de entrada de dados, caixas e atendentes, assistentes administrativos e secretárias executivas, trabalhadores de impressão e cargos relacionados, contadores, auxiliares de contabilidade e de folha de pagamento.

Atendentes e condutores de transporte, assistentes de registro de materiais e controle de estoque, vendedores porta a porta, vendedores de jornal, ambulantes e cargos relacionados, designers gráficos, peritos de seguros, examinadores e investigadores, oficiais jurídicos, secretárias jurídicas e operadores de telemarketing.

Especialistas em big data, engenheiros de fintech, especialistas em IA (inteligência artificial) e Machine Learning, desenvolvedores de software e aplicações, especialistas em gestão de segurança, especialistas em armazenamento de dados, especialistas em veículos elétricos e autônomos.

Designers de interface e experiência do usuário, especialistas em internet das coisas, motoristas de serviços, de entrega, analistas e cientistas de dados, engenheiros ambientais, analistas de segurança da informação, engenheiro de DevOps e engenheiros de energia renovável.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza, acesse aqui