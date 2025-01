A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, está intermediando o processo seletivo para 100 novas oportunidades para o cargo de Analista Administrativo, oferecidas pela empresa Necxt Orbitall. O processo seletivo será realizado na próxima semana, nos dias 13 e 14 (segunda e terça-feira), no auditório do Sine Municipal, com atendimento somente no período da manhã, das 8h às 12h.

Esta é uma oportunidade para quem já possui diploma de ensino superior, em qualquer área do conhecimento, com ênfase em atividades administrativas. Trata-se de uma chance de ingressar ou reposicionar carreira no mercado de trabalho.

Serão distribuídas 150 fichas por dia, de acordo com a ordem de chegada, apenas no período da manhã, garantindo um atendimento eficiente e organizado para os candidatos participarem das entrevistas nestes dois dias de seleção.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter pelo menos 18 anos ou mais. Os documentos necessários para inscrição são: documento oficial com foto, comprovante de residência e currículo atualizado.

Ricardo Crisanto, coordenador do Sine Municipal, destacou que a missão principal é aproximar trabalhadores de empresas que disponibilizam vagas de emprego, utilizando a estrutura completa do Sine-CG para simplificar esse processo.

“Fortalecer a parceria com as empresas é essencial para impulsionar a empregabilidade em Campina Grande. Estamos preparados para oferecer suporte tanto às empresas, com logística e uma equipe capacitada, quanto aos candidatos. Dessa forma, contribuímos para o crescimento profissional de nossa comunidade”, declarou Crisanto.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, S/N, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. Para mais informações, acompanhe o Instagram oficial (@sinemunicipalcg) ou visite a sede do órgão.