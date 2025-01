Ministério Público da União divulga edital de concurso público; leia detalhes

O edital do novo concurso público do MPU (con) foi publicado pela FGV Conhecimento, banca responsável pela seleção, com 152 vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

As vagas são exclusivas para cargos de nível superior e os salários iniciais variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, com jornada semanal de 40 horas. O concurso oferece oportunidades para as funções de técnico e analista do ministério.

As inscrições poderão ser feitas a partir das 16h do dia 13 de janeiro até as 16h do dia 27 de fevereiro, por meio do site da FGV Conhecimento. As taxas de inscrição para aqueles que se candidatarem à vaga de técnico serão de R$ 95, enquanto quem quiser se tornar analista deverá pagar R$ 120.

O pagamento da taxa deverá ser feito até o dia 28 de fevereiro. Para pedir a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o requerimento que será fornecido no site da banca. O pedido poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou se for doador de medula óssea.

Durante a inscrição, os candidatos deverão informar o estado em que desejam trabalhar.

Segundo a FGV, 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência, 20% deverão ser preenchidas por candidatos negros e 10% serão preenchidas por candidatos que concorrem a minorias étnico-raciais (população indígena, quilombolas, ciganos, povos/comunidades tradicionais).

QUAIS SÃO AS VAGAS?

Para os cargos de técnico, os candidatos poderão se candidatar nas especialidades de administração, enfermagem ou polícia institucional. Os profissionais desse setor terão salário inicial de R$ 8.529,65.

Os cargos de analista contam com as seguintes especialidades:

– Arquivologia

– Atuarial

– Biblioteconomia

– Clínica médica

– Comunicação social

– Desenvolvimento de sistemas

– Direito

– Ginecologia

– Junta médica em psiquiatria

– Odontologia

– Oftalmologia

– Antropologia

– Arquitetura

– Biologia

– Contabilidade

– Economia

– Engenharia agronômica

– Engenharia civil

– Engenharia de segurança do trabalho

– Engenharia elétrica

– Engenharia florestal

– Engenharia mecânica

– Engenharia sanitária

– Geografia

– Geologia

– Medicina do trabalho

– Oceanografia

– Tecnologia da informação e comunicação

– Psicologia

– Serviço social

– Suporte e infraestrutura.

Todos os analistas terão salário inicial de R$ 13.994,78.

COMO SERÁ O CONCURSO?

O concurso do MPU contará com a aplicação de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Além dela, os candidatos —com exceção dos que concorrem para a área de polícia institucional— deverão realizar também uma prova discursiva.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país. A previsão de aplicação do concurso é para o dia 4 de maio das 8h às 12h30 para o cargo de analista e das 15h às 19h30 para os cargos técnicos.

Aqueles que desejarem se tornar técnicos na área de polícia institucional deverão passar também por um teste de aptidão física, pela avaliação médica e por um programa de formação profissional.

Ao todo, o exame objetivo contará com 80 questões, sendo divido em dois módulos que apresentam tópicos diferentes de acordo com a especialidade escolhida pelos participantes.

A prova dissertativa será composta por uma redação que deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, valendo até 40 pontos.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

Publicação do edital – 8 de janeiro

Período de inscrições – Entre as 16h do dia 13 de janeiro até as 16h do dia 27 de fevereiro

Prazo final para pagamento da taxa de inscrição – 28 de fevereiro

Aplicação da prova objetiva – 4 de maio

