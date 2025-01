Quem quer começar o ano com a boa notícia de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, basta ir ao Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) que estão sendo ofertadas 554 vagas, nas mais diversas funções, a partir desta segunda-feira (6). O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro.

A função de atendente de telemarketing é a que mais chama a atenção na lista desta primeira semana de janeiro. São 100 vagas oferecidas. E para concorrer a uma delas nem precisa ter experiência comprovada. Basta ter conhecimentos básicos em informática e ter cursado o ensino médio completo.

Outro cargo com vasto número de vagas disponíveis é o de auxiliar de linha de produção. São 59 vagas, sendo cinco delas oportunidades para o primeiro emprego. O restante exige experiência e ensino fundamental ou médio completo.

Servente de obras e pedreiro são outras funções com excelentes oportunidades. Para servente, estão sendo ofertadas 45 vagas, e para pedreiro, 39. É importante observar as exigências para ocupar o cargo.

Há também vagas para vigia, vendedor, atendente de lanchonete, manobrista, jardineiro, garçom, encanador, cozinheiro, churrasqueiro, almoxarife, atendente de farmácia, carpinteiro, chapeiro, entre outros.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/).

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8978.