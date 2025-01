Embrapa prorroga prazo de inscrições de concurso público

O prazo de inscrição para o concurso público da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) foi prorrogado para as 18h do dia 14 de janeiro. Anteriormente, o prazo para se candidatar a uma das 1.027 vagas era válido até o dia 7 deste mês.

O edital do concurso prevê vagas para os cargos de pesquisador, analista, assistente e técnico, e abrange todos os níveis de escolaridade. A banca organizadora da seleção é o Cebraspe e as inscrições podem ser feitas no link https://www.cebraspe.org.br/concursos/inscricoes-abertas/

As taxas que devem ser pagas para participar variam de R$ 60 a R$ 170, dependendo do cargo. Os salários iniciais daqueles que forem aprovados chegam a R$ 12,8 mil. Das 1.027 vagas disponibilizadas no concurso, 719 são ofertadas como ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência e 205 para pessoas pretas e pardas.

A previsão de aplicação das provas do concurso é para o dia 23 de março. Os resultados dos exames objetivos serão disponibilizados no dia 22 de abril.

O concurso contará com quatro etapas. A primeira delas é constituída pela prova objetiva, que tem caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Para algumas especialidades dos cargos de pesquisador e analista, será necessário participar de uma prova discursiva.

Para o cargo de pesquisador também será necessário apresentar uma defesa de memorial e uma apresentação de projeto de pesquisa. A prova de títulos também fará parte do processo de escolha dos pesquisadores.

Algumas das especialidades dos cargos de analista e assistente deverão passar por uma prova prática.

Os trabalhadores da Embrapa, além de receberem os benefícios previstos em lei, também contam com assistência médica, seguro de vida em grupo e acidentes pessoais, transporte, seguridade social, auxílio alimentação/refeição, café da manhã, auxílio pré-escola, auxílio para filhos com deficiência mental, entre outros.

CARGOS

PESQUISADOR

Os pesquisadores do Embrapa precisam ter mestrado específico para a área escolhida.

– Salário inicial: R$ 12.814,61

– Taxa de inscrição: R$ 170

ANALISTA

Para atuar como analista, é necessário que o candidato apresente diploma em nível superior para a área escolhida.

– Salário inicial: R$ 10.921,33

– Taxa de inscrição: R$ 150

TÉCNICO

Para o cargo de técnico, o candidato deve ter nível médio ou técnico de acordo com a área escolhida.

– Salário inicial: R$ 5.556,81

– Taxa de inscrição: R$ 80

ASSISTENTE

Para se inscrever, o candidato precisa apresentar curso de ensino fundamental incompleto, com, no mínimo, o quinto ano.

– Salário inicial: R$ 2.186,19

– Taxa de inscrição: R$ 60

CONCURSO ICMBIO

Os candidatos que desejam participar do concurso do ICMBio têm até esta sexta-feira (3) para realizar sua inscrição por meio deste link.

Ao todo, 350 vagas são oferecidas para os cargos de:

O concurso apresenta duas etapas:

– Prova objetiva e discursiva: eliminatória e classificatória.

– Avaliação de títulos: para ambos os cargos (classificatória).

ISENÇÃO DE TAXA

Os candidatos que estão cadastrados no CadÚnico e aqueles que são doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde poderão solicitar a isenção das taxas de inscrição.

Os editais completos dos concursos estão disponíveis no site do Cebraspe.

* FOLHAPRESS