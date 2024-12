Sine João Pessoa fecha o ano com mais de 580 vagas de emprego

O ano de 2024 está acabando, mas ainda dá tempo de conseguir um trabalho e começar 2025 com a segurança de um emprego com carteira assinada. É que o Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) está disponibilizando 582 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (30), com destaque para a função de atendente de telemarketing, com 100 vagas disponíveis.

Para concorrer a uma das vagas é necessário ter ensino médio completo e conhecimentos em informática. Não precisa ter experiência na área. Aqueles que buscam oportunidades em outros setores devem ficar atentos, porque a lista de cargos é extensa. Entre eles estão: auxiliar de linha de produção (54 vagas), servente de obras (51), pedreiro (49), atendente de lanchonete (27), auxiliar de expedição (22) e manobrista (20).

Há, ainda, vagas para as funções de atendente de farmácia, atendente balconista, cozinheiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de logística, balconista, confeiteiro, faxineiro, diretor de escola, jardineiro, montador de móveis, entre outros.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade (www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/).

Serviço

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 9 8654-8978.