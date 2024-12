O Sistema de Cadastro do Sine Municipal de Campina Grande registra 882 vagas de emprego, com carteira assinada, para esta semana que marca o fim de 2024 e o início de 2025. Os candidatos devem estar atentos aos requisitos e às formas de cadastro específicas para cada seleção.

Os interessados podem acessar o link da bio e selecionar a opção Cadastro Online – Currículo Vagas (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7JxsmAOOcS2iSjJAik5oChNtray9ioWxgPH3vll-7H5WDAg/viewform).

É fundamental preencher todos os campos do formulário corretamente.

Para realizar o cadastro, presencialmente, é necessário comparecer ao Sine Municipal com os seguintes documentos:

RG e CPF;

Comprovante de residência;

Currículo atualizado;

Carteira de trabalho.

Para concorrer às vagas de Operador de Telemarketing ativo/receptivo, o cadastro pode ser feito presencialmente ou online.

O processo online está disponível no link da bio do Instagram @sinemunicipalcg na opção Vagas AeC (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJSfzNJgDSrf97F5fMQ4dJYAow0_4inI7opDKOHGTnmBzGoA/viewform).

Os candidatos devem preencher os dados solicitados e acessar o link da empresa para realizar o teste classificatório.

Caso necessitem de auxílio no preenchimento do formulário, os candidatos podem procurar o Sine Municipal presencialmente.

Além das oportunidades comuns ao público geral, diversas vagas estão disponíveis, exclusivamente, para Pessoas Com Deficiência e Jovens Aprendizes.

As vagas exclusivas para PCDs requerem a apresentação de laudo médico atualizado. O cadastro pode ser realizado online pelo link da bio do Instagram do Sine-CG: (Vagas Hospital Help).

Após preencher o formulário no (https://linkme.bio/comunicasinecg), os candidatos serão redirecionados para selecionar a vaga desejada e concluir a inscrição.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, s/n, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

É importante salientar que até o próximo dia 6 de janeiro, a equipe do Sine Itinerante faz parte do Natal Iluminado e oferece atendimentos de 18h às 21h, no Parque do Povo.

Para suporte e outros serviços, os trabalhadores podem entrar em contato pelo WhatsApp (83) 9323-9599.

As seguintes vagas estão disponíveis em Campina Grande:

AJUDANTE DE REPARADOR DE TELECOMUNICAÇÕES (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ALMOXARIFE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

ATENDENTE DE TELEMARKETING (ensino médio completo + demais requisitos consultar o Sine Municipal) 6 VAGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 59 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

AUXILIAR FINANCEIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – JOVEM APRENDIZ (cursando ensino médio e\ou completo + demais requisitos consultar o Sine Municipal) 11 VAGAS

AUXILIAR DE LIMPEZA PCD (ensino médio completo + laudo médico atualizado) 80 VAGAS

BARMAN (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

BOMBEIRO CIVIL (certificação técnica atualizada + + 6 meses de experiência na função) 4 VAGAS

CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 4 VAGAS

COLORISTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

CONTROLADOR DE ENTRADA E SAÍDA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 12 VAGAS

COSTUREIRO EM GERAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

COORDENADOR PEDAGÓGICO (ensino superior completo em Pedagogia + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

COORDENADOR COMERCIAL PCD (ensino médio completo + laudo médico atualizado) 1 VAGA

ESTOQUISTA (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

GERENTE COMERCIAL (ensino superior completo em Administração e\ou áreas afins + Pós-graduação em gestão de saúde) 1 VAGA

GOVERNANTA DE HOTELARIA (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

JARDINEIRO (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência na função) 4 VAGAS

MARCENEIRO (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

MECÂNICO DE AUTOMÓVEL (curso técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (curso técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO (curso técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

MONITOR INTERNO DE ALARMES (ensino médio incompleto + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO COM MUNK (ensino médio completo + CNH D + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

MOTORISTA DE CAMINHÃO (ensino médio completo + CNH D + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA (ensino médio completo + CNH equivalente + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

OPERADOR DE CAIXA (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 VAGA

OPERADOR DE CÂMERA (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 4 VAGAS

OPERADOR DE EMPILHADEIRA (ensino médio completo + certificado de Operador de Máquinas Pesadas + 6 meses de experiência) 2 VAGAS

OPERADOR DE SDCD – Sistema De Controle Distribuído (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 25 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO E RECEPTIVO (ensino médio completo + demais requisitos consultar o Sine Municipal) 600 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 VAGA

PEDREIRO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

PIZZAIOLO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

RECEPCIONISTA DE HOSPITAL (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 9 VAGAS

RECEPCIONISTA ATENDENTE (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

SERRALHEIRO (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 2 VAGAS

SOLDADOR (ensino fundamental completo + 6 meses de experiência na função) 4 VAGAS

SUPERVISOR DE SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

SUPERVISOR DE ATENDIMENTO (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 VAGA

TÉCNICO EM REDE DE TELECOMUNICAÇÕES (ensino técnico completo na área + laudo médico atualizado) 2 VAGAS

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA (ensino técnico completo na área + laudo médico atualizado) 1 VAGA

TÉCNICO DE ENFERMAGEM PCD (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência + laudo médico atualizado) 1 VAGA

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência) 1 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO (ensino técnico completo na área + 6 meses de experiência na função) 1 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

VENDEDOR INTERNO (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função) 3 VAGAS

VENDEDOR INTERNO PCD (ensino médio completo + 6 meses de experiência na função + laudo médico atualizado) 5 VAGAS.