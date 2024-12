Sine de João Pessoa disponibiliza mais de 550 vagas de emprego

O Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP) disponibiliza 558 vagas de trabalho a partir desta segunda-feira (23). E o destaque da semana é a função de atendente de telemarketing, com 100 vagas disponíveis. Os candidatos devem ter conhecimento em informática e ensino médio completo. Não precisa ter experiência na área.

Outras funções com um número expressivo de vagas à disposição são: auxiliar de linha de produção (59), pedreiro (46) e servente de obras (45). Atendente de lanchonete (28) e auxiliar de expedição (22) também entram na lista de destaque.

Há, ainda, vagas para manobrista (20), auxiliar de logística (10), confeiteiro (8), entre outras. Na lista de oportunidades desta semana há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD.

As informações sobre todas as vagas disponíveis e os critérios necessários para concorrer a cada uma delas podem ser conferidos no Painel da Empregabilidade, no endereço www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/painel-da-empregabilidade/.

Serviço

O Sine-JP fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 9 8654-8978.