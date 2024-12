Sine de Campina Grande oferece 84 vagas para Jovens Aprendizes

No próximo dia 20 de dezembro, a Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, promove a Feira do Primeiro Emprego – Jovem Aprendiz, voltada para jovens de 18 a 22 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho. O evento será realizado no auditório do Sine Municipal, das 8h às 13h, oferecendo 84 vagas de contratação imediata por empresas parceiras.

Com o apoio de empresas locais, a feira disponibiliza vagas de emprego com carteira assinada, contemplando funções administrativas e operacionais dentro do programa Jovem Aprendiz. Para as empresas, contratar jovens aprendizes é uma oportunidade de formar novos talentos enquanto usufruem de benefícios legais, como redução de encargos trabalhistas e incentivos fiscais. Além disso, é uma forma de contribuir para o desenvolvimento social e o fortalecimento da economia local.

Os participantes terão a oportunidade de entregar seus currículos, realizar entrevistas e participar de processos seletivos diretamente no local, em um ambiente preparado para facilitar a interação entre candidatos e empregadores.

Durante o evento, a equipe do Sine Municipal estará disponível para fornecer suporte aos jovens, como orientações sobre o mercado de trabalho e auxílio na revisão de currículos. Além disso, os representantes das empresas parceiras estarão à disposição para esclarecer dúvidas sobre as vagas ofertadas.

Os jovens interessados devem comparecer ao Sine Municipal, localizado na Rua Santa Clara, S/N, Centro, próximo ao terminal de integração de passageiros. Para inscrição e participação é necessário levar: RG e CPF; comprovante de residência; currículo atualizado; declaração de matrícula ou certificado de conclusão de curso, quando aplicável.

Compromisso com a juventude e a empregabilidade

Para Ricardo Crisanto, coordenador do Sine Municipal, a feira é um marco no compromisso da Prefeitura de Campina Grande com a inclusão profissional. “Nosso objetivo é proporcionar aos jovens a chance de iniciarem suas carreiras com segurança e apoio, fortalecendo o vínculo entre empresas e talentos locais. Este evento é uma oportunidade única para quem busca a primeira experiência profissional.”

Para saber mais sobre a Feira do Primeiro Emprego – Jovem Aprendiz, acompanhe o perfil oficial do Sine Municipal no Instagram (@sinemunicipalcg) ou entre em contato diretamente na sede do órgão, de segunda a sexta-feira.