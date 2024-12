Novo concurso público do governo federal; saiba detalhes

O edital do novo concurso da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) foi publicado pela FGV Conhecimento, banca responsável pela seleção, com 545 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As vagas são divididas entre cargos de nível médio e superior e os salários iniciais variam de R$ 3.057,56 a R$ 17.978,62.

O concurso oferece oportunidades em três áreas diferentes: médica, administrativa e assistencial.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 23 de dezembro e 20 de janeiro por meio do site da FGV Conhecimento. O valor da taxa será de R$ 85 para os cargos de nível médio/técnico e R$ 110 para os de nível superior.

Ao todo, 3% das vagas serão asseguradas à candidatos indígenas, 10% serão para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos e pardos. Para pedir a isenção do pagamento da inscrição, o candidato deverá preencher o requerimento que será fornecido no site da banca. O pedido poderá ser feito caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (cadastro do governo federal) ou se for doador de medula óssea.

Há vagas em diferentes estados do país. O concurso conta com duas etapas: uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e a prova de títulos.

ÁREA MÉDICA

Número de vagas: 198

Para a área médica, os cargos são nos setores de acupuntura, anestesiologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, genética médica, ginecologia e obstetrícia, infectologia, medicina de emergência, medicina do trabalho, medicina física e reabilitação, medicina intensiva, medicina nuclear, medicina preventiva e social, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, patologia, patologia clínica/medicina laboratorial, pediatria, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem radioterapia.

Cada uma dessas áreas tem um salário específico. O maior deles é para o cargo de médico com jornada semanal de 40 horas. A remuneração inicial é de R$ 17.978,62. As demais áreas contam com salários de R$ 10.787,14.

A prova objetiva terá 60 questões: dez de língua portuguesa, cinco de legislação —Ebserh, 15 de políticas públicas de saúde e educação e 30 de conhecimentos específicos. O mínimo de pontos exigidos para que o candidato não seja eliminado é de 30. A duração será de quatro horas e os candidatos deverão comparecer aos locais de prova uma hora antes do fechamento dos portões.

Os aprovados na prova objetiva serão convocados para a prova de títulos em que será possível enviar:

•Tempo de experiência, sem sobreposição de tempo, em exercício de cargo, emprego ou função, no cargo que concorre, no âmbito público ou privado;

•Diploma de conclusão de curso de doutorado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área relacionada ao cargo pleiteado;

•Diploma de conclusão de curso de mestrado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, na área relacionada ao cargo pleiteado;

•Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação, na área relacionada ao cargo pleiteado;

•Textos publicados em periódicos reconhecidos pela Capes-MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação). A publicação (livro, capítulo de livro ou texto científico) deverá atender a uma das condições seguintes: ser de autoria exclusiva do candidato; ter, no máximo, dois autores, sendo o candidato um deles; o candidato deverá ser o primeiro autor (primeiro nome) da lista de autores;

•Certificado de curso de aperfeiçoamento na área relacionada ao cargo pleiteado, com carga horária mínima de 180 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação.

ÁREA ASSISTENCIAL

Número de vagas: 330

Os cargos disponíveis são de: assistente social, biomédico, odontologia, enfermagem, farmácia, físico, fisioterapia, fonoaudiólogo, nutricionista, pedagogo, profissional de educação física, psicologia, técnico em análises clínicas, técnico em citopatologia, técnico em enfermagem, técnico em enfermagem – especialização técnica em saúde do trabalhador, técnico em farmácia, técnico em necropsia, técnico em prótese dentária, técnico em radiologia/radioterapia, técnico em saúde bucal, tecnólogo em radiologia/radioterapia e terapeuta ocupacional.

Cada área tem um salário específico, e os mais altos são de R$ 12.911,35. A prova objetiva terá os mesmos temas e mesmo período de duração da aplicada para a área médica. O envio de títulos também seguirá o mesmo padrão.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Número de vagas: 17

Os cargos disponíveis são de: advogado, gestão, comunicação, economia e estatística, arquiteto, engenharia, engenheiro clínico, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, analista de tecnologia da informação, técnico em segurança do trabalho e assistente administrativo. Os salários dependem da área inscrita, sendo possível chegar a uma remuneração inicial de R$ 12.911,35 para alguns deles.

A prova objetiva para os candidatos desse setor também tem 60 questões, mas há ainda uma redação sobre noções de administração pública e direito administrativo.

PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO

Os participantes que se inscreverem para as vagas reservadas a candidatos pretos e pardos deverão passar por um processo de heteroidentificação. Será necessário enviar, via formulário de inscrição, fotos, documentos e vídeo seguindo o seguinte passo a passo:

1.Acessar com o seu login o link de “Procedimento de Heteroidentificação” disponível no site da Fundação Getulio Vargas;

2.Anexar a imagem colorida do documento de identidade (frente e verso);

3.Anexar uma foto colorida de frente (com o fundo branco);

4.Anexar uma foto colorida de perfil (com o fundo branco);

5.Anexar um vídeo de no máximo 20 segundos em que o candidato deverá dizer o seu nome, a função a que concorre e os seguintes dizeres: “declaro que sou preto(a) ou pardo(a)”.

Os padrões de qualidade requisitados para o vídeo podem ser conferidos no edital do concurso.

CRONOGRAMA DO CONCURSO

•Período de solicitação de isenção do valor de inscrição – 23 de dezembro a 27 de dezembro

•Período de cadastro e upload dos títulos pelo site da banca – 23 de dezembro a 20 de janeiro

•Período das inscrições – 23 de dezembro a 20 de janeiro

•Divulgação da relação de isentos do valor de inscrição – 9 de janeiro

•Convocação – prova objetiva (todas as áreas) e redação (área administrativa) – 10 de março

•Divulgação dos locais de provas no site da banca – 10 de março

•Realização – prova objetiva (todas as áreas) e redação (área administrativa) – 16 de março

•Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões da prova objetiva – 17 de março

•Prazo para apresentação de recursos contra gabarito preliminar e questões da prova objetiva – 18 de março a 19 de março

•Divulgação do resultado preliminar da prova objetiva – 14 de abril

•Prazo para apresentação de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva – 15 de abril a 16 de abril

•Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva – 30 de abril

