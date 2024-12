Sine Municipal anuncia seleção para 120 vagas de Atendente de Telemarketing

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, está intermediando o processo seletivo para 120 vagas de Atendente de Telemarketing, oferecidas pela empresa Necxt Orbitall.

O processo seletivo será realizado nesta quarta e quinta-feira (dias 18 e 19 de dezembro), no auditório do Sine Municipal, com atendimento somente no período da manhã, das 8h às 12h.

Esta é uma oportunidade para quem deseja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho. Serão distribuídas 150 fichas por dia, de acordo com a ordem de chegada, apenas no período da manhã, garantindo um atendimento eficiente e organizado para os candidatos participarem das entrevistas nestes dois dias de seleção.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter pelo menos 18 anos ou mais e ensino médio completo. Os documentos necessários para inscrição são: cópia do RG e do CPF; comprovante de residência; currículo atualizado e a carteira de trabalho.

As 120 vagas são destinadas ao cargo de Atendente de Telemarketing, uma excelente oportunidade para quem busca adquirir experiência no mercado de trabalho ou dar início a uma carreira em uma empresa reconhecida.

Para Ricardo Crisanto, coordenador do Sine Municipal, o objetivo é conectar trabalhadores com empresas que oferecem oportunidades concretas de emprego dentro do Sine, que oferece toda estrutura para facilitar esse processo.

“A parceria com as empresas é uma ação importante para estimular a empregabilidade em Campina Grande. Estamos prontos para apoiar as empresas com a logística e equipe qualificada e também os candidatos. Assim, contribuímos para o desenvolvimento profissional de nossa população”, explicou Crisanto.

O Sine Municipal está localizado na rua Santa Clara, S/N, Centro, próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. Para mais informações, acompanhe o Instagram oficial (@sinemunicipalcg) ou visite a sede do órgão.